Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 278

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Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,8K

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Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 668

Религия Чувашия прощается с митрополитом Варнавой Первый заместитель Председателя Совета Федерации, первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров выразил глубокие и искренние соболезнования духовенству и мирянам Чебоксарско-Чувашской митрополии в связи с кончиной Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского. 2

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