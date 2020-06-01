Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось

Котировки нефти начали лето со снижения

Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составляет $37,59 за баррель, что на $0,25 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Мировые цены на нефть показали снижение перед июньской встречей стран ОПЕК+

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Цены на нефть незначительно снизились на торгах

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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Происшествия

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АиФ Урал 04:33
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Здоровье

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От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек

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Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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NewInform 06:46
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Здоровье

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Министерство здравоохранения МО 06:07
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Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса

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REGNUM 03:54
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Разработан эффективный способ определения рака простаты

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В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

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В Ярославле впервые суд наказал нарушителя масочного режима

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
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