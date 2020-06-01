Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составляет $37,59 за баррель, что на $0,25 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.Интерфакс01:51
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Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 сможет измерить температуру тела
Актуальные Новости 06:48
Здоровье
В Свердловской области врачи выявили рекордные 283 случая коронавируса
За последние сутки в Свердловской области врачи подтвердили 283 случая коронавируса.
АиФ Урал 04:07
Политика
В Кремле прокомментировали беспорядки в США
В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
Общество
Голикова рассказала о начале выплат на детей от 3 до 16 лет
В России 1 июня начались выплаты пособий в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет по заявлениям, поступившим до 25 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Rambler News Service 04:43
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Общество
В Тульской области за сутки выявили 113 носителей коронавируса
113 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 1 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:45
Авто
Volkswagen представил в России спецверсию Tiguan
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу немецкой марки, новый Volkswagen Tiguan Go! предлагается с 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, а также 150-сильной версией того же мотора в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним, либо полным приводом.
Автоновости дня 05:18
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес
Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»
На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев
Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
АиФ Урал 04:33
Здоровье
Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 04:23
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Общество
От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек
За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.
РБК 03:45
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Здоровье
727 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 470 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО 06:07
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Наука
Разработан эффективный способ определения рака простаты
Rusargument вчера в 14:15
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита 00:19
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
По словам нарколога, в январе – марте 2020 года в стране умерли 37 тысяч человек трудоспособного возраста.
Северный город 05:58
Происшествия
В Ярославле впервые суд наказал нарушителя масочного режима
Кировский районный суд Ярославля признал виновным местного жителя в нарушении масочного режима, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Коммерсантъ Ярославль 06:50
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук навязала бывшему мужу Паулину Андрееву
Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана дала большое интервью телеведущей Ксении Собчак, в ходе которого рассказала, что сама навязала супругу роман с актрисой Паулиной Андреевой.
Слово и Дело 04:28
Общество
Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок
Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Татар-информ 30 мая в 07:56
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20