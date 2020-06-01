Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составляет $37,59 за баррель, что на $0,25 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

с чего всё началось

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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