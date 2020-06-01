Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть начала лето с падения цен

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Назад, в будущее: за прошедший месяц нефть подорожала вдвое!

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В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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News.ru 30 мая в 16:28
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Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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В Москве открылись непродовольственные магазины

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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ru вчера в 06:32
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Происшествия

Дочь мэра Нью-Йорка задержана за участие в протестах

Pravda.Ru 04:13
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Армия и оружие

Боевики убили 14 военнослужащих в Афганистане

Кабул, 30 мая 2020, 11:35 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили в Афганистане по меньшей мере 14 военнослужащих.
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
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Общество

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
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Футбол

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
РИА Новости 03:56
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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
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Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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Общество

В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе.
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Общество

Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России

Общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в России достигло 2,09 млн человек.
RT на русском 04:12
Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
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Культура

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Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

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Здоровье

В Пермском крае выявлено 69 новых случаев коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал сведения о новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае.
Рифей-Пермь 03:51
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В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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