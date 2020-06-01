Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Мировые цены на нефть растут

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Московский Комсомолецвчера в 02:30

Цены на нефть растут в ожидании решений ОПЕК+

ПРАЙМ01:08
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Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков

Газета.Ru вчера в 23:10
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Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн

Актёры фильма «Властелин колец» воссоединились.
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Какие выплаты начнут получать россияне с 1 июня

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Газета Кемерова 31 мая в 23:48
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Слухи: Руби Роуз в сериале «Бэтвумен» заменит звезда WWE

По слухам, одной из вероятных претенденток на роль Кейт Кейн является звезда женского реслинга Соня Девилль.
Киноафиша России вчера в 06:20
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В Нью-Йорке ввели комендантский час

РЕН ТВ вчера в 16:18
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Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»

Родной город вчера в 08:17
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Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
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Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
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Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
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Футбол

«Барселона» договорилась с Лаутаро Мартинесом об условиях контракта

Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, «сине-гранатовые» договорились с 22-летним футболистом о подписании долгосрочного трудового соглашения, по условиям которого заработная плата игрока составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
Евро-футбол.ру 01:06
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Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки

Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35
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Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
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Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ 31 мая в 20:23
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Здоровье

Лекарство от коронавируса поступит в больницы к 11 июня

Российский препарат для лечения COVID-19 «Авифавир», над которым работают РФПИ и группа компаний «ХимРар», поступит в больницы 11 июня.
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Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

Агентство ТАСС опубликовало сегодня прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Москве отроются пятьдесят-шестьдесят процентов непродовольственных магазинов.
Эхо Москвы вчера в 03:04
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Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru вчера в 20:41
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Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг

Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
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Армия и оружие

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Российская газета вчера в 08:24
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Энергетика

WSJ: страны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти

Как говорится в материале, Саудовская Аравия рассчитывает, что сокращение странами ОПЕК+ добычи нефти на 9,7 млн баррелей продлится до конца текущего года.
ТАСС вчера в 22:45
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Общество

Врач отметил снижение активности коронавируса

Коронавирус нового типа начинает терять свою активность. Об этом сообщил главный врач миланской клиники Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо.
Народные новости вчера в 07:55
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Шоу-бизнес

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ru 31 мая в 06:32
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Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform вчера в 06:46
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Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

ГЛАС.RU 00:30
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Политика

Власти объявят 1 июля выходным днём в России

Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения.
Говорит Москва вчера в 10:24
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Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Киберспорт

Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020

Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
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