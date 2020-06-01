Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Новости кризиса 2 июня: доходы россиян будут снижаться, беднеют даже богатые, семьям предложили новый вид пособий

URA.Ru00:15

Цены на нефть растут в ожидании решений ОПЕК+

ПРАЙМ01:08

Цена нефти Brent превысила $38 за баррель

РБКвчера в 07:30

Эхономика: Встреча ОПЕК+ уже скоро

Эхо Москвывчера в 12:28

Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста

Известиявчера в 02:23

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:24

Назад, в будущее: за прошедший месяц нефть подорожала вдвое!

Vologda-poisk.ru31 мая в 04:48
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Здоровье

В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 00:43
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Политика

Мишустин сообщил о снятии ограничений в Крыму

В Крыму наблюдается невысокий уровень заболеваемости COVID-19, поэтому карантинные ограничения можно постепенно снимать.
ИА Новороссия вчера в 14:52
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Хоккей

Оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею возглавил Дмитрий Чернышенко

Смотрите такжеВ Чебоксарах завершено строительство регионального центра по хоккею Возглавил оргкомитет вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его заместителями назначены помощник президента Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин.
Общественное телевидение России вчера в 05:47
Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
178
Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
457
Политика

Путин уволил главу новосибирского МВД Юрия Стерликова

НГС вчера в 13:04
7
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Политика

Лукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность.
News.ru вчера в 05:26
157
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
181
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
7K
Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:28
298
Гаджеты

В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10

Компания Microsoft опубликовала на официальном сайте заявление, в котором подтвердила наличие проблем в последнее версии операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ вчера в 04:50
493
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
30
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
6
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 31 мая в 05:19
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
6
Общество

Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии

В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
REGNUM 00:50
36
Наука

Создана новая периодическая таблица элементов

Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 05:59
53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
665
Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
Известия 00:36
39
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
238
Общество

Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
3
Наука

Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам

RuNews24.ru вчера в 11:42
31
Игры

В Sony подтвердили, что The Last of Us: Part II будет совместима с PS5

Представители Sony сообщили, что игра The Last of Us: Part II будет совместима с новой консолью PlayStation 5. На сегодняшний день геймеры с нетерпением ждут выхода новой консоли и новой игры The Last of Us: Part II.
Vevby.ru вчера в 18:52
2
Происшествия

В США толпа разграбила поезд на ходу

В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Видео произошедшего было опубликовано на YouTube-канале KaySwiss Roll.
Lenta.ru вчера в 22:43
1
Общество

В Нью-Йорке введен комендантский час

Власти Нью-Йорка ввели в городе комендантский час.
МИР 24 вчера в 18:50
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru вчера в 06:02
37
Здоровье

Ректор Сеченовского университета рассказал о неспецифических симптомах коронавируса

Согласно распоряжению правительства России, некоторые клиники Сеченовского университета были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
ТАСС 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
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