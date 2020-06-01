Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Подробнее о событии

Информация Министерства экономического развития РФ от 1 июня 2020 г. «О средней цене на нефть сорта „Юралс“ за май 2020 года»

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Цена нефти Brent превысила $38 за баррель

РБК07:30

Назад, в будущее: за прошедший месяц нефть подорожала вдвое!

Vologda-poisk.ruвчера в 04:48

Мировые цены на нефть показали снижение перед июньской встречей стран ОПЕК+

Аргументы и Факты03:25

Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста

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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:24

Котировки нефти движутся разнонаправленно, но Brent стремится к $38

Росбалт07:25
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Политика

Песков заявил, что Путин не находится в изоляции на фоне пандемии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не находится в изоляции на фоне пандемии.
Газета.Ru 06:59
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Общество

Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате

Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Армия и оружие

Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.
Газета.Ru 08:14
Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
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Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
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Здоровье

Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками

Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Lenta.ru 08:11
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Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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Армия и оружие

США оценили уникальные возможности российского перехватчика МиГ-31

Американцы не обладают самолётами такого класса. Американское издание Military Watch высоко оценило уникальные возможности МиГ-31.
HotGeo 02:10
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
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Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram в очередной раз жестко ответила хейтерам.
Discover24 вчера в 03:53
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Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
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Общество

В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать

В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com 07:46
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
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Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Гаджеты

Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung

Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
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Общество

Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня

Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов выложил в Сеть фото Собчак топлес

Сегодня Богомолов выложил в своём Инстаграме фотографию Собчак топлес со спины.
Paparazzi.ru 08:18
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Автоспорт

В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

Чемпионат вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
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Здоровье

В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов

В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
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Общество

Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
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