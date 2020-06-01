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Происшествия В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.

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Общество Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 21

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Здоровье Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников. 89

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