Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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Цены на нефть незначительно укрепляются в четверг утром

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Нефть: форс-мажор «сдувается» вместе с ценами

REGNUMвчера в 08:57

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новости17 сентября в 01:22

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:07

Индексы Мосбиржи и РТС снизились вслед за ценами на нефть

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Коэн спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

Вести.Ru17 сентября в 06:33

Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.рувчера в 01:59
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Общество

Росстат рассказал об увеличении продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян увеличилась в 2,5 раза за последние 120 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
UfaTime.ru 00:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Сын Анны Нетребко назвал ее «шикарной женщиной»

Позже к поздравлениям присоединился и сын именинницы: Тьяго назвал маму шикарной и красивой женщиной и признался ей в любви.
Bimru.ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Политика

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:58
Спорт

Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована на два сезона

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:38
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Происшествия

Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа

Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. Об этом сообщает телеканал CBC.
Lenta.ru вчера в 22:55
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия

СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области

RT на русском вчера в 13:41
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали в ролике

Lenta.ru вчера в 08:30
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Армия и оружие

Пентагон заявил о неготовности США к «гибридной войне» с Россией

США не готовы к «гибридной и опосредованной» войне с Россией, поэтому продолжат принимать меры для корректировки стратегии оборонного и других ведомств.
Известия вчера в 22:57
Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК вчера в 12:20
Общество

Лосось и оливковое масло заменят дешевые водоросли

Для человеческого здоровья необходимо употреблять омега-3 жирные кислоты, которые присутствуют в лососе и оливковом масле.
Live24 00:14
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Хоккей

«Авангард» заключил контракт с Клинкхаммером

Sport24.ru вчера в 06:28
Наука

Ученые рассказали об опасности зубных имплантатов

Ученые Сибирского федерального университета и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера сообщили, что зубные имплантаты опасны для здоровья человека.
Вечерняя Москва вчера в 23:34
Политика

Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:30
Футбол

Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости вчера в 05:13
Происшествия

В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета вчера в 04:39
Политика

В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Общество

Турчак вступился за осужденного актера Устинова

Коммерсантъ вчера в 02:59
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