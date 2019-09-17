Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:12, Вашингтон
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Армия и оружие
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Музыка
Военные оркестры России и Армении выступят перед сахалинцами
Концерты центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, оркестра генерального штаба вооруженных сил республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона пройдут в островном регионе с 20 по 28 сентября.
АСТВ 21:30
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Артист скончался в возрасте 92 лет. Известный французский актер Шарль Жерар умер в Париже на 93 году жизни.
Пятый канал 15:09
Армия и оружие
Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы
Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.
РЕН ТВ вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
Путин отметит День оружейника в Ижевске
Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.
Российская газета вчера в 08:38
Политика
Дональд Трамп встретился с Марком Цукербергом
Президент США Дональд Трамп встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом. Встреча произошла в Овальном кабинете Белого дома.
Вести.Ru 21:06
Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Известия 17:28
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Культура
Под Омском откроют первый сельский виртуальный концертный зал
В следующем году в Омской области планируется открыть первый сельский виртуальный концертный зал.
Lenta.ru 06:13
Происшествия
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК 21:01
Волейбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу
Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
ТАСС 16:11
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro 17 сентября в 04:20
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe вчера в 08:02
Авто
Количество автомобилей такси в регионах могут ограничить
Осуществлять контроль лимита предлагается посредством федеральной автоматизированной системы «Такси», в которой будут определены реестры с водителями, машинами и агрегаторами.
32CARS.ru 03:08
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru 06:02
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
REGNUM вчера в 07:15
Армия и оружие
КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ
Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
РИА Новости 21:40
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь»: Старый Рэмбо
Сильвестр Сталлоне, бодро завершивший нулевые своеобразной ностальгической трилогией «Рокки Бальбоа», «Рэмбо IV» и «Неудержимые», в десятые годы набранный темп резко сбавил, последовательно превращаясь в собственную бледную тень, что особенно заметно по трилогии «План побега», которая чахла прямо у нас на глазах вместе со своим автором.
КиноКадр 14:12
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19