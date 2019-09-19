Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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Цены на нефть незначительно укрепляются в четверг утром

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Нефть: форс-мажор «сдувается» вместе с ценами

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Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

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Мировые цены на нефть снижаются

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Индексы Мосбиржи и РТС снизились вслед за ценами на нефть

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РИА Новостивчера в 01:22

Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.ру01:59
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Происшествия

СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье

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Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
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В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии

Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся.
Lenta.ru 15:13
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

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Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s

На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
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Медики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского

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Происшествия

Из дела ФСБ нашелся выход

Заговорщики попали в разработку УСБ ФСБ: Валерия Михеева и Владимира Заречнева задержали, а Константину Уварову удалось скрыться.
Коммерсантъ 18:03
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Якутского шамана похитили в Бурятии

Каким образом узнали о похищении, если в шаманском лагере нет связи - остается загадкой.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили военные под Воронежем

Комплекс РЭБ военные использовали для прикрытия частей от ракетно-пушечного и высокочастотного вооружения, а также для «ослепления» противника – подавления радиоэлектронной разведки неприятеля и блокировки системы радиосвязи.
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Финансы

ЦБ считает правильным блокировку личных счетов ИП

Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ поддерживает обязанность банков блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках взыскания задолженности по налогам и сборам.
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Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

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Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира

Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.
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Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер рассказала о планах украинских властей по отводу войск в районе Золотого и Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 14:03
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В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году

Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
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Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
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Артисты запустили флешмоб в поддержку Павла Устинова

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Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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В Кремле не ждут конкретики от переговоров по газу с Украиной

По итогам переговоров России, Украины и Евросоюза по вопросу транзита газа не стоит ожидать конкретных договоренностей.
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На автосалоне в Токио компания Mitsubishi покажет концептуальный кроссовер.
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ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
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Первая межзвездная комета оказалась похожа на кометы Солнечной системы

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Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
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Экспертиза по делу инвестора Калви подтвердила его невиновность

В Следственный комитет России поступили результаты новой оценки стоимости акций, переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита компанией International Financial Technology Group.
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Как работают Яндекс.Новости?
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