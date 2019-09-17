Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:59, Вашингтон
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Происшествия
Адвокат актера Павла Устинова обжаловал приговор
Адвокат Дмитрий Чешков сообщил, что подал жалобу в Мосгорсуд на приговор Тверского суда в отношении его подзащитного Павла Устинова.
Московский Комсомолец 04:18
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:04
Происшествия
После взрывов под Ачинском умерла заведующая военным складом
Заведующая военным складом Каменки Ачинского района, где в августе произошла серия взрывов, умерла, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Красноярского края.
РБК 04:25
Политика
Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ
Депутат крымского парламента, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов заявил, что польская сторона отказа ему в получении визы для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.
РИА Новости 05:31
Фигурное катание
Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ вчера в 02:32
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Политика
Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Первая жена Мезина: «По желанию Андрея наши дочки прошли тест ДНК на его отцовство»
Первая жена Андрея Мезина Алена Соболевская с двумя дочками Андрея Мезина живет в Челябинске и почти 10 лет счастлива с другим мужчиной (не хоккеистом).
КП - Беларусь вчера в 16:15
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Политика
Зеленский намерен покончить с войной в Донбассе за шесть месяцев
Президент Украины Зеленский намерен в течение полугода достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:19
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Киберспорт
Игроки в Dota 2 пожаловались на баны до 2038 года
Форумы и reddit наполнились жалобами от игроков в Dota 2 о бане до 2038 года.
CyberSport.ru 03:45
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Газета.Ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Происшествия
Автомобильный мост обрушился под Псковом
В Псковской области у деревни Толкачево обрушился автомобильный мост через реку Неведрянка.
Газета.Ru вчера в 16:37
Экономика
«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку
В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс 02:45
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Известия вчера в 16:50