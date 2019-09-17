Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II
МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II.
Газета.Ru 14:54
Здоровье
За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн
Родители смогут получить онлайн-доступ к электронной медицинской карте ребенка до конца года.
Вести Подмосковья 00:49
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
RT на русском 16 сентября в 11:16
Происшествия
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в суде
Мужчина, который обвинял американского актера Кевина Спейси в харассменте, скончался в разгар судебного процесса.
Газета.Ru 15:19
Политика
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его следующим советником по национальной безопасности в стране будет Роберт О'Брайен.
Газета.Ru 09:34
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК 15:25
Футбол
Стал известен состав ПСЖ на игру с «Реалом» в Лиге чемпионов
Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Париже. Начало - в 22:00 по московскому времени.
Bobsoccer 14:04
Армия и оружие
Помпео признал провал Patriot после атаки дронов в Саудовской Аравии
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не сумели отразить атаку беспилотников на нефтяные месторождения Эр-Рияда.
Экономика сегодня 16:29
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма 07:35
Происшествия
Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным
Телеканал 360° 05:33
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29
Авто
Mazda назвала российские цены на новый седан Mazda3
Российское представительство Mazda назвало цены на новую Mazda 3 в кузове седан. Модель поступит в продажу с 1 октября 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Волейбол
Мужская сборная России сыграет с Грецией в плей-офф ЧЕ по волейболу
Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет с командой Греции.
RT на русском 16:10
Происшествия
В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату
В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Политика
Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме»
Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.
Rambler News Service вчера в 08:03
Игры
Undead Nightmare 2? В Red Dead Online находят странных NPC
Вскоре после выхода из бета-тестирования Red Dead Online игроки наблюдали в игровом мире ряд странных событий.
Игромания.ру 14:09
Хоккей
«Витязь» обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу кряду
Советский спорт 15:43