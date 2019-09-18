Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Происшествия ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

Здоровье Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Армия и оружие В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

Политика В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

Экономика Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Политика Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Армия и оружие Ядерную войну России и США показали в ролике Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Здоровье В Казани появятся новые объекты здравоохранения Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.

Политика Киев не стал подписывать в Минске «формулу Штайнмайера» Представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Кино В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец» Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"