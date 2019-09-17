Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Политика Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Общество Названы города, куда хочет переехать молодежь Финансовый университет при Правительстве России провел исследование миграционных потоков молодежи России и выяснил, куда чаще всего уезжает молодое поколение.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Общество Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.

Здоровье Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.

Политика В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова» Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".

Футбол Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.

Экономика АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.

Политика Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.

Здоровье 6 самых простых трюков, которые позволят похудеть Самые успешные программы питания для худеющих подразумевают 5-6 приемов пищи за сутки.

Авто Для Японии презентовали новую Toyota Corolla Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.

Политика Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Гаджеты 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X впервые показали на фото Недавно в сети появилась информация о том, что 16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X станет доступен для покупки уже 30 сентября.

Волейбол Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0 12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Происшествия Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. Об этом сообщает телеканал CBC.

Армия и оружие В США нашли у России танк мощнее «Арматы» Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.

Происшествия В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Здоровье Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.

Шоу-бизнес Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

Шоу-бизнес Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца 21-летняя девушка заявила, что не пользуется популярностью бессменного ведущего телешоу «Поле Чудес» и все достижения — ее самостоятельная работа.