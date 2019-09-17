Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Политика
Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края
Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.
ТАСС вчера в 23:24
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Общество
Названы города, куда хочет переехать молодежь
Финансовый университет при Правительстве России провел исследование миграционных потоков молодежи России и выяснил, куда чаще всего уезжает молодое поколение.
АБН 17 сентября в 08:16
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы
Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru вчера в 12:25
Экономика
АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор
В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.
Ведомости вчера в 23:37
Политика
Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС
Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM вчера в 07:33
Здоровье
6 самых простых трюков, которые позволят похудеть
Самые успешные программы питания для худеющих подразумевают 5-6 приемов пищи за сутки.
MedikForum.ru вчера в 20:58
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:55
Авто
Для Японии презентовали новую Toyota Corolla
Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня 17 сентября в 04:55
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X впервые показали на фото
Недавно в сети появилась информация о том, что 16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X станет доступен для покупки уже 30 сентября.
Megaobzor.com вчера в 06:28
Волейбол
Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0
12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Происшествия
Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа
Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. Об этом сообщает телеканал CBC.
Lenta.ru вчера в 22:55
Армия и оружие
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru вчера в 17:19
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили шестилетие
Как известно, Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие 18 сентября.
Дни24 вчера в 14:00
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Здоровье
Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва 17 сентября в 07:20
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось.
РИА Новости вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца
21-летняя девушка заявила, что не пользуется популярностью бессменного ведущего телешоу «Поле Чудес» и все достижения — ее самостоятельная работа.
Пятый канал вчера в 07:31
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00