Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на нефть падают на 5% в ожидании восстановления добычи в Саудовской Аравии
ПРАЙМ17 сентября в 10:34
Дроны и «пикирующий» рубль: «деревянный» идет вниз вслед за дешевеющей нефтью
Гражданские силы.рувчера в 12:41
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:23, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
Пациент провел три дня в подвале больницы в Железногорске
35-летний Павел Багданов пропал 16 сентября, и на следующий день его выписали из больницы "за нарушение режима стационара", сообщает издание "Проспект Мира".
РЕН ТВ 05:07
Экономика
Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.
РБК 03:07
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Происшествия
У берегов Крыма пропал серфингист
Серфингист пропал у берегов Крыма, со слов очевидцев, его унесло в открытое море, начаты поиски, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости 03:28
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Политика
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера»
Изменение Киевом своей позиции по "формуле Штайнмайера" не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей и не способствует быстрому продвижению диалога, но работу надо продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
РИА Новости 04:35
Экономика
Медведев: бюджет в ближайшие три года останется профицитным
В правительстве обсуждают проект бюджета Во время заседания кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что в ближайшие три года российский бюджет останется профицитным, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:54
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg
Передняя часть авто выполнена в духе кроссовера Volkswagen Touareg: практически такая же радиаторная решетка и оптика похожей формы.
CarsWeek.ru 04:35
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком
Lenta.ru вчера в 05:57
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Здоровье
Некоторые люди редко болеют, потому что имеют такие необычные привычки
Мужчина уверяет, что используя этот секрет, в течение 20 лет он ни разу не болел простудой, а его ЭКГ такое же, как ЭКГ здорового 20-летнего парня.
SM News 04:51
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям
Волгоградская правда вчера в 22:18
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 17 сентября в 08:58
Политика
Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа
Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:48