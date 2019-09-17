Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Волейбол
Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0
12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат вчера в 13:30
Здоровье
В Новокузнецке обсудили проблемы детской онкогематологии
Диалог состоялся в рамках круглого стола, который прошёл в южной столице региона под председательством губернатора Сергея Цивилева и Галины Новичковой, гендиректора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.
Вести Кузбасс вчера в 23:04
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости вчера в 10:24
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
Sportbox.RU вчера в 16:53
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru вчера в 05:50
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой на Алтае
Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Шипуновском районе Алтайского края.
ТАСС вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 17 сентября в 11:20
Армия и оружие
Американский военный самолёт попытался обмануть российских военных в Сирии
Avia.pro 17 сентября в 05:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
Ведомости вчера в 07:14
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Гаджеты
Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках
В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру вчера в 16:37
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
Американская разведка продолжает копать под Трампа
Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне".
РИА Новости вчера в 22:22
Общество
Глава УрФЮИ угодил в список худших ректоров
Ректор Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислав Назаров попал в список руководителей вузов с недоброкачественными диссертациями по юридическим наукам.
Уралинформбюро 00:57
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20