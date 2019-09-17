Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:02

Цены на нефть незначительно укрепляются в четверг утром

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Индексы Мосбиржи и РТС снизились вслед за ценами на нефть

ТАСС17 сентября в 12:58

Нефть: форс-мажор «сдувается» вместе с ценами

REGNUMвчера в 08:57

Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.рувчера в 01:59

Нефти подняли премию

Коммерсантъвчера в 14:36

Коэн спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

Вести.Ru17 сентября в 06:33
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Происшествия

В Якутии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина

Коммерсантъ 00:47
Волейбол

Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0

12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат вчера в 13:30
Здоровье

В Новокузнецке обсудили проблемы детской онкогематологии

Диалог состоялся в рамках круглого стола, который прошёл в южной столице региона под председательством губернатора Сергея Цивилева и Галины Новичковой, гендиректора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.
Вести Кузбасс вчера в 23:04
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости вчера в 10:24
Футбол

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов

Sportbox.RU вчера в 16:53
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru вчера в 05:50
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой на Алтае

Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Шипуновском районе Алтайского края.
ТАСС вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 17 сентября в 11:20
Армия и оружие

Американский военный самолёт попытался обмануть российских военных в Сирии

Avia.pro 17 сентября в 05:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Ведомости вчера в 07:14
Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество

Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Политика

В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Гаджеты

Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках

В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру вчера в 16:37
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией

Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне".
РИА Новости вчера в 22:22
Общество

Глава УрФЮИ угодил в список худших ректоров

Ректор Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислав Назаров попал в список руководителей вузов с недоброкачественными диссертациями по юридическим наукам.
Уралинформбюро 00:57
Футбол

Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
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