Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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Цены на нефть продолжают снижаться

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Нефть дешевеет после удорожания на 15%

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
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В Омске женщина во время селфи случайно выстрелила себе в голову из пневматического пистолета.
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С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу

Потоковый сервис Netflix представил трейлер фильма ужасов «В высокой траве», снятого по одноименной новелле Стивена Кинга и Джо Хилла.
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Общество

Студенту УрГЭУ угрожают отчислением из-за сексуальной ориентации

Роман Краснов в разговоре с корреспондентом ЕАН подтвердил, что в УрГЭУ следят за поведением студентов, в том числе проверяют списки их сообществ в соцсетях.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 03:23
Общество

Опрос о месте для храма в Екатеринбурге переносят на 13 октября

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбурга поддержала решение о переносе даты городского опроса по поводу места для строительства Собора Святой великомученицы Екатерины.
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Житель Удмуртии развратил 19 девочек в Сети

СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Удмуртии, который совратил 19 несовершеннолетних девочек, притворившись девушкой в соцсети.
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Черышев показал раздевалку «Валенсии» после победы над «Челси»

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Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
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Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

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Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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На Украине предложили новую стратегию по «возвращению» Крыма

Крым "вернется" в состав Украины после того, как последняя станет "мощной державой" при поддержке Запада, заявил экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж.
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Как пояснили в Генпрокуратуре, основанием для предъявления иска послужили "обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района".
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Эксперты верят в уверенную победу «Манчестер Сити» над «Шахтером»

Эксперты (21%) в большинстве своем уверены в победе коллектива из славного города Манчестер.
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В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

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«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
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Специальная модификация компактного кроссовера получила приставку Winter Edition в названии Дилеры Volkswagen в России объявили о начале приема заказов на кроссовер Tiguan в исполнении Winter Edition.
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