Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Здоровье
Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей
Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.
ТАСС 00:47
Наука
Позитроны укажут на распад вакуума при столкновении тяжелых ионов
Физики из России, Китая и Германии предложили «индикатор», который указывает на распад нейтрального вакуума при столкновениях тяжелых ионов.
N+1 вчера в 08:06
Общество
Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября
Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".
АМИТЕЛ 16 сентября в 03:32
Политика
Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве
Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
РБК 00:42
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:51
Наука
Лекарство от болезни Альцгеймера способствует разрушению мышц
Препарат для лечения болезни Альцгеймера удваивает риск разрушения мышц у пациентов.
Ugpressa.ru вчера в 14:31
Армия и оружие
В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов
Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.
RT на русском вчера в 19:44
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Lenta.ru 16 сентября в 10:23
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 16 сентября в 12:12
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Экономика
ВИП-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск
Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК).
РБК 00:30
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Известия 16 сентября в 06:17
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru 16 сентября в 18:47
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Политика
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
RT на русском вчера в 10:05
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Авто
В пару к Е-байку Mercedes-Benz представил Е-самокат
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz пять лет назад уже представлял на тот момент новое транспортное средство.
Юга.ру вчера в 18:40
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Технологии
Федеральный Фонд содействия инновациям поддержит две компании Пермского края
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Национальная технологическая инициатива (НТИ) предполагает выявление перспективных технологий и поиск тех участников, которые станут эти технологии развивать.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 06:56
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19