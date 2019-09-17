Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:07

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новостивчера в 01:22

Индексы Мосбиржи и РТС снизились вслед за ценами на нефть

ТАССвчера в 12:58

От чего зависят мировые цены на нефть?

Взгляд.ру16 сентября в 09:50

Цены на нефть продолжают снижаться в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Черный сентябрь: диверсия в Аравии угрожает всей мировой экономике

Известиявчера в 17:02

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Вести.Ru16 сентября в 17:12
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:42, Вашингтон
Здоровье

Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей

Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.
ТАСС 00:47
Наука

Позитроны укажут на распад вакуума при столкновении тяжелых ионов

Физики из России, Китая и Германии предложили «индикатор», который указывает на распад нейтрального вакуума при столкновениях тяжелых ионов.
N+1 вчера в 08:06
Общество

Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября

Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".
АМИТЕЛ 16 сентября в 03:32
Политика

Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве

Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
РБК 00:42
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии

В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:51
Наука

Лекарство от болезни Альцгеймера способствует разрушению мышц

Препарат для лечения болезни Альцгеймера удваивает риск разрушения мышц у пациентов.
Ugpressa.ru вчера в 14:31
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 00:38
Армия и оружие

В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов

Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.
RT на русском вчера в 19:44
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Lenta.ru 16 сентября в 10:23
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 16 сентября в 12:12
Происшествия

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Экономика

ВИП-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск

Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК).
РБК 00:30
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия

Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Известия 16 сентября в 06:17
Фигурное катание

Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира

Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Теннис

Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Вести.Ru 16 сентября в 18:47
Происшествия

Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка

В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии

В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Политика

Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

RT на русском вчера в 10:05
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Авто

В пару к Е-байку Mercedes-Benz представил Е-самокат

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz пять лет назад уже представлял на тот момент новое транспортное средство.
Юга.ру вчера в 18:40
Политика

Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»

Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Технологии

Федеральный Фонд содействия инновациям поддержит две компании Пермского края

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Национальная технологическая инициатива (НТИ) предполагает выявление перспективных технологий и поиск тех участников, которые станут эти технологии развивать.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 06:56
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
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