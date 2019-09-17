Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Российская газета вчера в 15:12
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Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ

RT на русском 06:48
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Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
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Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Специалисты ВМС США уточнили, что рассматривают снятые на видео быстро движущиеся объекты не как космические корабли инопланетян, а как неизвестные природные явления.
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Суд Киева арестовал один из главных активов Порошенко

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Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
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Суд освободил Губайдулина из-под стражи

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
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