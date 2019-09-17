Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Российская газета 06:45
Политика
В Кремле отреагировали на акции в поддержку Устинова
В Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:13
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США к войне с Россией
Вооруженные силы Германии и союзники страны по НАТО готовят войска к войне против России. Об этом сообщает издание Junge Welt.
РЕН ТВ 07:17
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 12:45
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 07:05
Происшествия
В пятом павильоне «Таганского ряда» произошла перестрелка
В Екатеринбурге на «Таганском ряду» произошла драка с перестрелкой. Конфликт случился в пятом павильоне.
Екатеринбург-ТВ 06:31
Политика
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ
Украинская делегация, участвующая в двухнедельном совещании ОБСЕ, проходящем в Варшаве, решила не покидать мероприятия, хотя ранее 17 сентября угрожала это сделать.
Российская газета вчера в 15:12
Политика
Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ
RT на русском 06:48
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Специалисты ВМС США уточнили, что рассматривают снятые на видео быстро движущиеся объекты не как космические корабли инопланетян, а как неизвестные природные явления.
Свободная Пресса 01:47
Политика
Суд Киева арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права и имущество завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Инфорос вчера в 07:08
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Политика
Матвиенко осталась сенатором от Петербурга
Lenta.ru 04:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют день рождения своих двойняшек
По поводу дня рождения Максим Галкин разместил умилительное видео, где в окружении воздушных шариков и всяческих поздравлений очаровательные Гарри и Лиза танцуют под аккомпанемент своей мамы.
Комсомольская правда 07:21
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
Политика
Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.
РБК 06:56
Армия и оружие
В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Российская газета 07:12
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. На первом месте расположилась нефтяная компания "ЛУКойл".
Газета.Ru 16 сентября в 07:16
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Культура
Художники России встретятся на Тавриде
АртМосковия 04:41
Политика
«Турецкий поток» пройдет по Болгарии и Венгрии
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из "Турецкого потока".
Рязань Вести вчера в 09:22