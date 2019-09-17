Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Российская газета 04:40
Политика
В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
Экономика сегодня вчера в 14:27
Происшествия
Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве
Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
Lenta.ru 05:29
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Политика
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Политика
Чем завершились переговоры по газу между Россией и Украиной
Переговоры по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией были конструктивными.
Rambler News Service 05:11
Политика
Сергей Аксенов переизбран главой Крыма
Ранее президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на должность главы Крыма — действующего главы республики Сергея Аксенова (член «Единой России»), депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.
BFM.ru 05:35
Экономика
Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM 01:09
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
Российская газета 18 сентября в 10:21
Гаджеты
Стартовали продажи iPhone 11 – цены и очереди
MobiDevices 03:43
Религия
В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три—пять абортов».
РБК вчера в 18:32
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Армия и оружие
На Новой Земле заступили на боевое дежурство зенитные комплексы С-400
На острове Южном архипелага Новая Земля заступил на боевое дежурство полк ПВО Северного флота, оснащенный новыми зенитными ракетными системами С-400.
Российская газета 05:05
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 17 сентября в 11:19
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Политика
Лукашенко подписал документ об упрощении визового режима с ЕС
Соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и ЕС предполагает снижение стоимости визового сбора с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.
Lenta.ru 05:41
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.
Игромания.ру вчера в 15:49
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова вышла в свет в маленьком черном платье
На постановку «Евгений Онегин» от Евгения Арье актриса явилась в маленьком черном платье, которое идеально подчеркивало все достоинства ее фигуры.
Телепрограмма 18 сентября в 23:14