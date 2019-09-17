Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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Цена на нефть, подскочившая днём на 3%, снизила темпы роста

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Мировые цены на нефть растут

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Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новости17 сентября в 01:22
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:35, Вашингтон
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Россия спрячет британцев от их налоговой службы

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Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
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На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

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Трудиться в новом ветропарке будут вахтовым методом, точное количество рабочих мест пока неизвестно, но глава компании пообещал, что преимущественно это будут жители Мурманской области.
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Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
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Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
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Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
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