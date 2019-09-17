Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:35, Вашингтон
Экономика
Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Авто
Новый Land Rover Defender превратили в парадный кабриолет
Кстати, в прошлом Land Rover уже выпускал открытые версии Defender с мягким верхом, поэтому возрожденная модель смотрится вполне органично.
110km.ru 16 сентября в 17:33
Армия и оружие
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана
Евразия Daily 17 сентября в 02:46
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Космос
Создание космического лифта признали возможным
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru 17 сентября в 12:08
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы
Болгарский «Лудогорец» разгромил московски ЦСКА в первом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:1.
МК-Спорт 16:55
Экономика
В Мурманской области начали строительство ветропарка
Трудиться в новом ветропарке будут вахтовым методом, точное количество рабочих мест пока неизвестно, но глава компании пообещал, что преимущественно это будут жители Мурманской области.
ТВ-21 13:15
Происшествия
В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Шоу-бизнес
Боня призналась, что сама варит супы для дочери
Вероятно, первое блюдо у Бони и правда удалось, раз счастливая девочка не только съела большущую тарелку супа, но и попросила добавку.
Телепрограмма 13:05
Общество
В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 16:01
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия вчера в 11:56
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался, что счастлив с Ксенией Собчак
Отечественный режиссер Константин Богомолов откровенно признался, что счастлив с Ксенией Собчак.
Актуальные Новости 04:46
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru 08:36
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Гаджеты
Предзаказы на новые iPhone побили рекорды
За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.
News.ru вчера в 05:55
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.
Gazeta.SPb 00:17
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM вчера в 00:14
Политика
США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Финансы
ФРС США снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Ведомости вчера в 14:51
Общество
Родители просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.
Православие и Мир вчера в 07:26
Спорт
Дина Аверина взяла золото чемпионата мира в упражнениях с булавами
Россиянка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира в Баку в упражнениях с булавами.
Sportbox.RU 12:14