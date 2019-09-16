Энергетика

ФинмаркетФинмаркетЦены на нефть продолжают снижаться

Сегодня цены на нефть продолжают снижаться на новости о том, что Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн баррелей в сутки.
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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:05

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новости17 сентября в 01:22

Нефть WTI подешевела на 6% на торгах в США

ТАСС17 сентября в 16:37

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились почти на 6,5%

Эхо Москвы17 сентября в 11:31

Цена на нефть, подскочившая днём на 3%, снизила темпы роста

ПРАЙМвчера в 12:40

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Вести.Ru16 сентября в 17:12
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Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
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Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма

Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.
РИА Новости 02:14
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Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
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Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
Известия 02:09
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru вчера в 04:37
Происшествия

Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку

Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Политика

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:15
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Футбол

Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»

Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Кино

Умер французский актёр Шарль Жерар

RT на русском вчера в 16:42
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru вчера в 05:02
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13. С темной темой и обновленными приложениями

Афиша Daily вчера в 16:00
Политика

Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.
RT на русском вчера в 06:44
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 16:24
Политика

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

Новый фильм тайваньского кинорежиссера Энга Ли произвел фурор на предпремьерных показах. Главную роль в картине «Гемини» сыграл Уилл Смит.
Культуромания 01:08
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Общество

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

RT на русском вчера в 13:31
Здоровье

Вирус африканской чумы свиней обнаружен в еще одном районе Приморья

PrimaMedia.ru 17 сентября в 23:44
Авто

На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x

Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com 17 сентября в 15:43
Технологии

КНДР готовится спустить на воду субмарину с баллистическими ракетами

Северная Корея намерена спустить на воду новую подводную лодку, которая может нести на борту баллистические ракеты, сообщает телеканал NHK, ссылаясь со на экспертов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc. Как отмечается, информация об этом была получена после анализа спутниковых снимков на берегу порта Синпхо, где расположена судоверфь КНДР.
МИР 24 01:13
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В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК вчера в 02:57
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Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре

Роскачество начало исследование детского яблочного пюре 24 популярных брендов по цене от 13 до 105 рублей за упаковку.
Российская газета 01:00
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
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