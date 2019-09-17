Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Нефть: форс-мажор «сдувается» вместе с ценами

REGNUM08:57

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новостивчера в 01:22

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:07

Цены на нефть продолжают снижаться в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Черный сентябрь: диверсия в Аравии угрожает всей мировой экономике

Известиявчера в 17:02

Коэн спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

Вести.Ruвчера в 06:33

Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.ру01:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:53, Вашингтон
Игры

Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas

iReactor 05:05
Политика

«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию

Российский президент Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Происшествия

В Киеве мужчина угрожает взорвать мост

Мужчина на мосту в Киеве угрожает взорвать его, проводится спецоперация, дело квалифицировано как подготовка теракта, заявил глава киевской полиции.
РИА Новости 10:44
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Авто

Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70

Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Происшествия

Сбой произошел на серой ветке московского метро

На участке серой ветки московского метро перестали ходить поезда. Об этом сообщается на странице метрополитена столицы в твиттере.
Газета.Ru 10:42
Происшествия

Трое тагильских оперативников получили по 4,5 и 5 лет колонии за пытки

Интерфакс 08:25
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Футбол

Селихов перенес операцию на ахилле

Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Матч ТВ вчера в 11:24
Интернет

Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»

Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Футбол

Роналду рассказал о своём финансовом состоянии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Чемпионат вчера в 21:56
Политика

К МО «Озеро Долгое» направили сотрудника ЦИК и Росгвардию

Член комиссии будет на месте разбираться в скандальной ситуации с бюллетенями, сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:20
Происшествия

Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу

Российская газета 05:01
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Экономика

Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Политика

Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.
РБК 09:25
Происшествия

В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком

РИА Новости 06:29
Здоровье

Налог на роскошь в Узбекистане — средства направят на лечение больных раком

Проект документ касается финансирования профилактики, диагностики и лечения онкогематологических и других трудноизлечимых заболеваний.
REGNUM 05:12
Экономика

Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились

Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию.
Известия 06:20
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием

Lenta.ru 06:27
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Наука

Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции

Международная исследовательская группа под руководством Кэрол Уорд из Университета Миссури (США) проанализировала окаменелые кости таза гоминида возрастом 10 миллионов лет и установила, что способность современного человека передвигаться на двух ногах, возможно, имеет более глубокие предковые корни, чем считалось ранее.
Российская газета 07:12
Армия и оружие

Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США

Известия вчера в 13:49
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.
Российская газета 07:29
Общество

Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное