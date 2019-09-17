Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Политика
«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию
Российский президент Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Происшествия
В Киеве мужчина угрожает взорвать мост
Мужчина на мосту в Киеве угрожает взорвать его, проводится спецоперация, дело квалифицировано как подготовка теракта, заявил глава киевской полиции.
РИА Новости 10:44
Авто
Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70
Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Происшествия
Сбой произошел на серой ветке московского метро
На участке серой ветки московского метро перестали ходить поезда. Об этом сообщается на странице метрополитена столицы в твиттере.
Газета.Ru 10:42
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Футбол
Селихов перенес операцию на ахилле
Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Матч ТВ вчера в 11:24
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Футбол
Роналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Чемпионат вчера в 21:56
Политика
К МО «Озеро Долгое» направили сотрудника ЦИК и Росгвардию
Член комиссии будет на месте разбираться в скандальной ситуации с бюллетенями, сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:20
Происшествия
Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
Российская газета 05:01
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Экономика
Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Политика
Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.
РБК 09:25
Происшествия
В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком
РИА Новости 06:29
Здоровье
Налог на роскошь в Узбекистане — средства направят на лечение больных раком
Проект документ касается финансирования профилактики, диагностики и лечения онкогематологических и других трудноизлечимых заболеваний.
REGNUM 05:12
Экономика
Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились
Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию.
Известия 06:20
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Наука
Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции
Международная исследовательская группа под руководством Кэрол Уорд из Университета Миссури (США) проанализировала окаменелые кости таза гоминида возрастом 10 миллионов лет и установила, что способность современного человека передвигаться на двух ногах, возможно, имеет более глубокие предковые корни, чем считалось ранее.
Российская газета 07:12
Армия и оружие
Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
Известия вчера в 13:49
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.
Российская газета 07:29
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56