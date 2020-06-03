Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Происшествия
Площадь разлива топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. метров
Реальное время 02:38
Происшествия
Мать погибшего на учениях срочника отсудила у Минобороны 4 млн рублей
Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. компенсации морального вреда матери солдата-срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Футбол
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Происшествия
Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП
Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС 07:45
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Общество
Власти Польши хотят оштрафовать «Газпром» по делу Nord Stream 2
Власти европейской страны мотивируют это решение отказом компании предоставлять информацию по делу о прокладывании газопровода Nord Stream 2. Управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши решило начать расследование против руководства «Газпрома», что грозит штрафом в 50 млн евро.
Дни24 вчера в 05:30
Киберспорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 02 июня в 13:44
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Общество
Стало известно, когда в регионе планируют открыть отели и рестораны
С 15 июня в Калининградской области планируют открыть музеи, гостиницы, пляжи, набережные и рестораны.
РБК Калининград 07:16
Общество
МЧС проверит систему оповещения по всей стране
МЧС включит сирены и громкоговорители, а также планирует «замещение трансляций теле- и радиоканалов», передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 02:53
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
Политика
Лукашенко пообещал белорусам суверенитет и защиту от отправки в Сирию
Лукашенко заявил, что в преддверии президентских выборов в стране (они назначены на 9 августа) у него создается впечатление, что некоторые участники кампании намерены дестабилизировать ситуацию в стране.
РБК 08:43
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко раскрыла тайну имени дочери
Имя дочери российской певицы и актрисы Виктории Дайнеко до сих пор держится в секрете.
Московский Комсомолец 06:55
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Политика
Депутат попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу СКР Александра Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля» на время расследования утечки топлива в Норильске.
Коммерсантъ 09:40
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости 02 июня в 16:30
Политика
Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».
REGNUM 07:54
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
РИА Новости вчера в 16:43
Общество
Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов
В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня.
Известия 08:52
Кино
Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA
На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11