Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаМировые цены на нефть снижаются

Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Котировки Brent WTI снижаются из-за «неопределенности»

Росбалт08:55

Цена Brent упала ниже $39 на фоне неопределенности по встрече ОПЕК+

РБКвчера в 06:15

Цены на нефть пошли на снижение

Lenta.ru01:56

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Новости кризиса 4 июня: доллар вырастет до 100 рублей при второй волне коронавируса, США готовит новые санкции

URA.Ru00:00

Цена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+

Ведомостивчера в 07:59

Стоимость нефти WTI достигла $36,75 за баррель

News.ru07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1,2K
Общество

Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не было переполненности парков и скверов после разрешения прогулок.
Вечерняя Москва 11:35
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
1,9K
Энергетика

В Крыму резко подорожает бензин

Жителям Крыма придется больше платить за топливо. Повышение цен составит 10-12 %. Об этом сообщил руководитель корпорации «ТЭС» Сергей Бейм.
ФедералПресс 10:40
88
Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
5
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
651
Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
637
Происшествия

РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко

Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
342
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
528
Политика

МВД создаст единую базу данных мигрантов

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
Интерфакс 06:29
71
Экономика

Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
13
Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
131
Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
269
Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
53
Политика

Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине

Президент США Дональд Трамп рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение в G7.
Lenta.ru вчера в 10:38
138
Технологии

Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон

О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
282
Происшествия

Установлен подозреваемый в похищении британки из отеля в Португалии

Похищение трехлетней британки Мадлен Макканн из гостиничного номера в Португалии произошло в 2007 году.
ИА Красная Весна 13:22
Общество

«Клубничную» Луну смогут увидеть жители Волгоградской области

Родной город 02:17
Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
257
Хоккей

Определился тренерский штаб Брагина в сборной России

Ранее определились помощники специалиста в петербургском клубе.
Нева Спорт 12:41
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания

Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
43
Общество

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 07:49
65
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 14:44
5
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
1,3K
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
2,2K
Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
1,5K
Шоу-бизнес

Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом

RuNews24.ru 02:24
4
Армия и оружие

SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.
RT на русском 15:02
Политика

Неоправданная жестокость: полиция США стреляет в журналистов

"Повторяю, эти действия являются грубым насилием, преднамеренным нападением на мирных демонстрантов и представителей прессы", - добавила Руссел.
РИА Новости вчера в 02:27
Общество

В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни

Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:15
322
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное