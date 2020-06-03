Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не было переполненности парков и скверов после разрешения прогулок.
Вечерняя Москва 11:35
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Энергетика
В Крыму резко подорожает бензин
Жителям Крыма придется больше платить за топливо. Повышение цен составит 10-12 %. Об этом сообщил руководитель корпорации «ТЭС» Сергей Бейм.
ФедералПресс 10:40
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Происшествия
РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко
Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
МВД создаст единую базу данных мигрантов
"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
Интерфакс 06:29
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
Политика
Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине
Президент США Дональд Трамп рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение в G7.
Lenta.ru вчера в 10:38
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Происшествия
Установлен подозреваемый в похищении британки из отеля в Португалии
Похищение трехлетней британки Мадлен Макканн из гостиничного номера в Португалии произошло в 2007 году.
ИА Красная Весна 13:22
Общество
«Клубничную» Луну смогут увидеть жители Волгоградской области
Родной город 02:17
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Хоккей
Определился тренерский штаб Брагина в сборной России
Ранее определились помощники специалиста в петербургском клубе.
Нева Спорт 12:41
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Армия и оружие
SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.
RT на русском 15:02
Политика
Неоправданная жестокость: полиция США стреляет в журналистов
"Повторяю, эти действия являются грубым насилием, преднамеренным нападением на мирных демонстрантов и представителей прессы", - добавила Руссел.
РИА Новости вчера в 02:27
Общество
В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни
Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:15