Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Цены на нефть пошли на снижение

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