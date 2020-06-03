Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть пошли на снижение
Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
Власти США могут запретить пассажирские рейсы китайских компаний.
Деловое.ТВ вчера в 10:23
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
РИА Новости 02:15
Футбол
Боатенг: «Хочу, чтобы наступил день, когда ни один темнокожий футболист не выйдет на работу»
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, перешедший в январе в «Бешикташ» на правах аренды, высказался о проблеме расизма в мире.
Sport24.ru вчера в 17:25
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Хоккей
Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы
Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.
Газета.Ru 00:03
Происшествия
Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей.
ТАСС 04:10
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета вчера в 08:25
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01 июня в 09:10
Происшествия
На Сельме поезд сбил молодого человека насмерть
В Калининграде вечером в среду, 3 июня 2020 года, в районе улиц Гайдара и Челнокова в микрорайоне Сельма на железнодорожных путях произошла трагедия с летальным исходом.
Русский Запад 02:53
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Футбол
Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России
Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса
Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
Наука
Палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра
Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com 03:04
Происшествия
В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области
Российская газета 02:55
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform вчера в 04:14
Политика
Федор Тумусов потребовал от Генпрокуратуры вмешаться в дело шамана
Народный избранник потребовал проверить компетенцию медиков, заявивших о необходимости "недобровольной" госпитализации в психдиспансер шамана Александра Габышева.
Байкал24 01:02
Происшествия
В Саратовской области полицейские накрыли офис интернет-мошенников
В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве и Саратовской области задержаны 29 подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, а также руководители и сотрудники колл-центров.
FreeNews-Volga 03:35
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил 44 дерева
Сильный ветер в столице повалил 44 дерева, также были повреждены 25 машин.
ТАСС 02:57
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Известия вчера в 19:00
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Гаджеты
Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов
Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 02:55