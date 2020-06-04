Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
Общество
Максимальные ограничения в Москве будут сняты до 1 июля
Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже 8 июня.
Вести.Ru 11:56
Общество
МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России
Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.
Моссовет вчера в 05:08
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Игры
Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть
Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News 10:55
Общество
В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах
На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации.
Интерфакс 06:59
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Футбол
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Полузащитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Иван Темников разозлил фанатов тем, что раскрыл размер своей зарплаты.
Lenta.ru 10:00
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55
Космос
В корабле Маска Crew Dragon обнаружили российские детали
В космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, обнаружили российские детали, рассказал в беседе с РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Live24 00:16
Общество
На Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
Космос
Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось
Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
ГТРК Южный Урал вчера в 09:41
Наука
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Группа исследователей Геологического общества США обнаружила, что горячая точка, питающая гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает.
Lenta.ru 05:29
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Асмус смутила фанатов фотографией «рабочей стороны»
Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фото в классических брюках и топе с открытой спиной.
Народные новости 05:00
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
Политика
Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьером Романа Головченко, занимавшего до сегодняшнего дня пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает информагентство БЕЛТА.
Ведомости 04:46
Политика
В МИДе отреагировали на расторжение Киевом договоров аренды
Россия оставляет за собой право на ответные меры, после того как Украина сообщила о расторжении договоров аренды на земельные участки для посольства РФ в Киеве.
Известия 12:17