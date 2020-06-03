Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей
Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:28
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Здоровье
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 09:41
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Политика
Историк объяснил, как Франции досталась оккупационная зона в Германии
«В 1945 году страны победители не хотели нести лишние расходы по содержанию дополнительных войск в качестве полицейских сил и обеспечивать снабжение гражданского населения, поэтому соломоновым решением стало включить в состав оккупационных сил и Францию, которой отводился контроль за западной частью Германии», – заявил он.
Профиль 17:29
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Наука
В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот.
Газета.Ru 01:58
Общество
Собянин исключил сокращение объемов социальных выплат в Москве
Сегодня ни на копейку не уменьшаются объемы.
РБК 13:14
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Политика
После голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
После проведения процедуры голосования за правки в Конституцию рассматривается сценарий обращения к гражданам со стороны главы РФ Владимира Путина.
Дни24 06:46
Политика
Новый правовой режим для проживания мигрантов появится в России
МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов в РФ.
АБН 07:31
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома по ночам до 2029 года
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам ИГ (организация запрещена в России).
Известия 12:29
Здоровье
Дерматолог назвал спровоцированные масочным режимом болезни
Дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев перечислил заболевания, которые могут последовать за частым ношением маски.
Московский Комсомолец 15:47
Гаджеты
Все смартфоны, которые получат Android 11
Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices 10:27
Общество
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру 09:51
Общество
Илон Маск призвал разделить Amazon
Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
News.ru 16:03
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США.
Lenta.ru 13:14
Здоровье
Власти Украины могут усилить карантин
По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.
MedikForum.ru 17:18
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 11:27