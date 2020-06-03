Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаМировые цены на нефть снижаются

Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Котировки Brent WTI снижаются из-за «неопределенности»

Росбалт08:55

Новости кризиса 4 июня: доллар вырастет до 100 рублей при второй волне коронавируса, США готовит новые санкции

URA.Ru00:00

Цены на нефть пошли на снижение

Lenta.ru01:56

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Стоимость нефти WTI достигла $36,75 за баррель

News.ru07:55

Цена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+

Ведомостивчера в 07:59

Цена Brent упала ниже $39 на фоне неопределенности по встрече ОПЕК+

РБКвчера в 06:15
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 18:57, Ашберн
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
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Общество

Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей

Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:28
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Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили

РИА Оренбуржье 07:51
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Здоровье

Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса

Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 09:41
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Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
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Политика

Историк объяснил, как Франции досталась оккупационная зона в Германии

«В 1945 году страны победители не хотели нести лишние расходы по содержанию дополнительных войск в качестве полицейских сил и обеспечивать снабжение гражданского населения, поэтому соломоновым решением стало включить в состав оккупационных сил и Францию, которой отводился контроль за западной частью Германии», – заявил он.
Профиль 17:29
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот.
Газета.Ru 01:58
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Общество

Названа новая еженедельная бесплатная игра Epic Games Store

REGNUM 14:24
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Общество

Собянин исключил сокращение объемов социальных выплат в Москве

Сегодня ни на копейку не уменьшаются объемы.
РБК 13:14
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
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Общество

Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

Дни24 вчера в 11:24
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Политика

После голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

После проведения процедуры голосования за правки в Конституцию рассматривается сценарий обращения к гражданам со стороны главы РФ Владимира Путина.
Дни24 06:46
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Политика

Новый правовой режим для проживания мигрантов появится в России

МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов в РФ.
АБН 07:31
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома по ночам до 2029 года

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам ИГ (организация запрещена в России).
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Здоровье

Дерматолог назвал спровоцированные масочным режимом болезни

Дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев перечислил заболевания, которые могут последовать за частым ношением маски.
Московский Комсомолец 15:47
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Гаджеты

Все смартфоны, которые получат Android 11

Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
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Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса

Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
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DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

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Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
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В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
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Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
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Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США.
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Власти Украины могут усилить карантин

По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
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