Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Общество
В Татарстане отменяют требования о самоизоляции для приезжих
С завтрашнего дня дополнительные справки приезжим не понадобятся.
Inkazan 10:21
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Гаджеты
Европейские смартфоны Huawei и Honor скоро получат EMUI 10.1
На смартфоны Huawei и Honor уже начали распространяться новые сборки фирменной оболочки EMUI 10.1 (речь идет о международной версии прошивки).
Srnsk 08:05
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Наука
Археологи обнаружили самое большое и древнее сооружение майя
На территории Мексики археологи обнаружили самое большое и раннее монументальное сооружение, созданное цивилизацией майя, пишет издание Nature.
Что происходит 08:17
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА
JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах.
Говорит Москва вчера в 06:46
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Наука
Движения молекул сняли на видео со сверхвысокой кадровой частотой
Химики из Токийского университета сняли движение одиночных молекул на видео с частотой 1600 кадров в секунду.
Naked Science 10:10
Общество
Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов
В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня.
Известия 08:52
Армия и оружие
Китай сделал прорыв в разработке истребителей пятого поколения
КНР приняла на вооружение уже второй авианесущий крейсер "Шаньдун" и планирует построить третий, который будет рассчитан для палубных истребителей пятого поколения.
Политическая Экспертиза 06:37
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Экономика
Reuters сообщил о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon
Сбербанк ведет переговоры о покупке около 30% онлайн-ретейлера Ozon, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к сделке.
РБК 10:00
Общество
В Екатеринбурге сохранили ограничения по продаже алкоголя
Напомним, ограничение времени продажи алкоголя начало действовать в регионе с 20 апреля.
УралПолит.Ru 09:12
Происшествия
В Уфе задержали гражданина Китая при даче взятки сотруднику ФСБ
Правоохранительные органы Башкирии задержали в Уфе гражданина Китая с поличным при даче взятки размером 2 миллиона рублей сотруднику ФСБ за прекращение проверок его бизнеса, сообщили в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:28
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Армия и оружие
Стало известно количество участников Парада Победы в Самаре
СОВА вчера в 07:13
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Меланию Трамп осудили в сети за голые плечи в церкви
Появление Мелании Трамп в храме с голыми плечами вызвало негодование в социальных сетях.
Lenta.ru 10:03
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о полном контроле над Триполи
Коммерсантъ 05:23
Происшествия
Ливень размыл и обрушил дорогу в Тульской области
На место происшествия выехали представители районной администрации и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона МЧС.
Известия 06:54