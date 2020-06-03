Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Происшествия
Начальника цеха арестовали в Норильске по делу о разливе топлива
Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина по уголовному делу о разливе 20 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя Красноярского краевого суда Оксаны Веселовой.
Газета.Ru 06:37
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля
Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 06:47
Политика
Полиция изучит визит Зеленского в кафе во время карантина
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.
RT на русском 06:28
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги
Звезда 90-х Роман Жуков насиловал свою жену Елену на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
Что происходит 06:39
Общество
Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Авто
Lada ушла с авторынка Евросоюза
Автоновости дня вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход
ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Игры
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми: Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendant и War Wind.
Игромания.ру 05:20
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок
Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Общество
В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса
Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.
Известия 03:36
Общество
Lego откажется от рекламы наборов с полицейскими из-за протестов в США
Rambler News Service 04:08
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Автоновости дня 03:55
Политика
На Украине заявили о неприемлемых условиях по новым кредитам МВФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине Международный валютный фонд (МВФ) для получения новых кредитов, являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.
Lenta.ru 02:15
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 06:52
Политика
Пекин сделал решающий ход в торговой войне
Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news вчера в 10:08