Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаМировые цены на нефть снижаются

Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Неопределённость вокруг встречи ОПЕК+ вызвала спад цен на нефть

News.ru04:42

Нефть держится в минусе в отсутствие определенности по дате встречи ОПЕК+

ПРАЙМ06:39

Эксперты рассказали, почему Brent не смогла закрепиться на $40 за баррель

Газета.Ruвчера в 14:06

Цены на нефть пошли на снижение

Lenta.ru01:56

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Новости кризиса 4 июня: доллар вырастет до 100 рублей при второй волне коронавируса, США готовит новые санкции

URA.Ru00:00

Рынок акций значительно снижается вслед за нефтью и рублём

Говорит Москва03:20
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Происшествия

Начальника цеха арестовали в Норильске по делу о разливе топлива

Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина по уголовному делу о разливе 20 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя Красноярского краевого суда Оксаны Веселовой.
Газета.Ru 06:37
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Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

РБК 04:53
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Шоу-бизнес

Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

News.ru 06:28
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля

Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 06:47
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Политика

Полиция изучит визит Зеленского в кафе во время карантина

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.
RT на русском 06:28
Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
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Шоу-бизнес

Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги

Звезда 90-х Роман Жуков насиловал свою жену Елену на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
Что происходит 06:39
3
Общество

Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
1K
Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Авто

Lada ушла с авторынка Евросоюза

Автоновости дня вчера в 07:21
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
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Общество

В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход

ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
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Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
3
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
2K
Игры

Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми

Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми: Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendant и War Wind.
Игромания.ру 05:20
Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
2
Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок

Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
844
Общество

В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса

Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.
Известия 03:36
Общество

Lego откажется от рекламы наборов с полицейскими из-за протестов в США

Rambler News Service 04:08
3
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Автоновости дня 03:55
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Политика

На Украине заявили о неприемлемых условиях по новым кредитам МВФ

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине Международный валютный фонд (МВФ) для получения новых кредитов, являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.
Lenta.ru 02:15
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 06:52
2
Политика

Пекин сделал решающий ход в торговой войне

Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news вчера в 10:08
91
Культура

"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

ТАСС 06:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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