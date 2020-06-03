Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть пошли на снижение
Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Вокруг ТВ вчера в 00:31
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Здоровье
В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса
51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
Хоккей
Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы
Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.
Газета.Ru 00:03
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Футбол
Сумма от штрафов ФК «Спартак» пойдет на оказание медицинской помощи детям
Средства пойдут на покупку активного протеза предплечья для 16-летнего Кирилла Гриценко и операцию по пластике связок коленного сустава для 15-летней Насти Пингачевой.
ТАСС Спорт 06:36
Здоровье
В ЯНАО больше всего новых случаев выявлено в Новом Уренгое
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) наибольший суточный прирост по случаям коронавируса зафиксирован в Новом Уренгое, где выявлено 44 заболевших.
Коммерсантъ Екатеринбург 04:53
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Хоккей
«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека
Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Культура
"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" ведет активную работу над визуальным решением нового цикла мультсериала "Ну, погоди!", на данный момент создано более 50 разных эскизов образа Волка.
ТАСС 06:15
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Кино
Стало известно, будет ли камео Супермена в «Бэтмене», «Черном Адаме» и «Флэше»
Не уточнялось, где могут задействовать Супермена, но вариантов немного: «Бэтмен», «Черный Адам», «Шазам 2», «Флэш» и «Аквамен 2». Картину с Робертом Паттинсоном сразу можно убрать из списка, так как она, подобно «Джокеру», автономна, то есть никак не связана с общей повествовательной линией, чего не скажешь об остальных кинокомиксах.
Киноафиша России 04:24
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
Армия и оружие
Обрезать косу Калининградом. Главные просчеты польских военных
Дуде досталось за оголтелую русофобию >>> Что касается второго проекта – строительства Центрального коммуникационного порта (ЦКП), то его журналист находит более интересным, однако считает, что необходимо обсудить военно-стратегические аспекты, так как это "гигантская инвестиция, на реализацию которой понадобятся десятилетия и десятки миллиардов".
BaltNews.lt 03:34
Наука
Человеческую мини-печень ученые успешно пересадили крысам
Например, если человек страдает от острой печеночной недостаточности, не надо будет пересаживать всю печень.
Live24 вчера в 15:41
Хоккей
Генменеджер «Анахайма»: «Думал, Экинс подготовлен, решил не вмешиваться. Больше это не повторится»
Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей поделился мнением о работе тренерского штаба в нынешнем сезоне.
Sports.ru 05:43
Политика
Путин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом нового типа стабилизируется. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Экономика сегодня 06:42
Гаджеты
Смартфоном Honor Play 4 Pro можно померить температуру
Megaobzor.com 05:42
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Известия вчера в 19:00
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Экономика
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31