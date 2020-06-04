Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Российская газета вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые высказался после слухов о разводе
Некоторые пользователи решили, что Исхаков просто решил поднять хайп на теме развода с Гагариной. А заодно вызвать жалость к себе.
RuNews24.ru вчера в 03:57
Здоровье
В ВОЗ с нетерпением ожидают испытаний российского препарата «Авифавир»
Результатов испытаний разработанного в России препарата для лечения COVID-19 «Авифавир», с нетерпением ждет Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан 3 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 13:06
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Автоспорт
Рассматривается возможность проведения в Сочи гонок «Формулы-1»
В пресс-службе «Росгонок» агентству «Интерфакс» сообщили о том, что рассматривается возможность провести в Сочи два этапа гонок вместо одного.
Югополис 09:32
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Происшествия
На Невском проспекте в Петербурге мужчине прострелили голову
На Невском проспекте у дома №137 мужчине выстрелили в голову из травматического пистолета.
Newia.ru 10:02
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Происшествия
Военный вертолет совершил аварийную посадку на дорогу в Подмосковье
Военный вертолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Раменском районе Подмосковья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Вести.Ru 04:34
Политика
Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.
РБК 10:20
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 10:59
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съемок с Безруковым
Российская актриса Екатерина Гусева рассказала, почему после съемок в "Бригаде" избегала работы в паре с Сергеем Безруковым, жену героя которого она исполнила в культовом сериале.
РЕН ТВ 09:20
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Общество
Стрингера Ruptly расстреляли в Йемене
РЕН ТВ 10:29
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ
«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском 02 июня в 16:49
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Политика
Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
СК проверит факты вымогательства биткоинов у сына генерала Арсланова
Как стало известно РЕН ТВ, Следственный комитет проводит проверку заявления сына арестованного экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова о том, что неизвестные злоумышленники вымогают у него 500 биткоинов за освобождение отца.
РЕН ТВ 04:24
Общество
Власти вернут в семью изъятых детей под Оренбургом
Скандальный случай произошёл 30 мая в посёлке Тюльпанный. Сотрудники органов опеки и полицейские силой забрали детей у матери.
Говорит Москва 09:58
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Авто
Обновленный Renault Master выходит на российский рынок
В России новые Renault Master будут доступны в четырех вариантах длины кузова и трех вариантах его высоты.
Авторевю вчера в 20:21
Экономика
В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском 11:36
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Футбол
В английской премьер-лиге разрешили использовать пять замен
После возобновления английской премьер-лиги команды смогут делать пять замен во время матча.
Спорт-Экспресс 09:04