Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаМировые цены на нефть снижаются

Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Стоимость нефти WTI достигла $36,75 за баррель

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Котировки Brent WTI снижаются из-за «неопределенности»

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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
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Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
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Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг

Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
Известия 10:23
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Футбол

Доменико Тедеско отбыл карантин и начинает тренировки «Спартака»

Вести.Ru вчера в 16:30
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Газета.Ru 06:26
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
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Общество

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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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В Брянской области обнаружили миллион упаковок контрафактных сигарет

В результате возбуждено 6 уголовных дел. В ходе 95 обысков изъят целый миллион немаркированных упаковок табачных изделий.
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Армия и оружие

Народную милицию ЛНР перевели в состояние постоянной боевой готовности

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики переведена в состояние постоянной боевой готовности, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 05:03
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:42
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Общество

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
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Общество

В Йемене убили стрингера Ruptly

В столице Йемена неизвестные расстреляли стрингера видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити, сообщается в Telegram-канале RT.
РИА Новости 10:13
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Политика

МВД создаст единую базу данных мигрантов

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
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Наука

Гарвардский роботаракан уменьшился в размерах

В своей новой работе инженеры из Гарвардского университета под руководством Роберта Вуда (Robert Wood) создали рабочий прототип уменьшенного роботаракана HAMR-Jr в несколько раз меньшей массой и размером: 320 миллиграммов и 2,25 сантиметра в длину.
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Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
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Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек

Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство.
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В Норвегии восемь домов унесены в море

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В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса

Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
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Индекс цен на молочную продукцию ФАО с апреля снизился на 7,3 процента

Котировки сухого молока снизились незначительно в связи с тем, что низкие цены и возобновление экономической активности в Китае подогревают уверенный интерес со стороны покупателей.
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Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

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Происшествия

В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ

49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере".
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