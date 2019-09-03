Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,45%, составив $54,85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,03% — до $58,64 за баррель.
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Цены на нефть WTI падают на фоне торговых рисков

Газета.Ru03 сентября в 09:33

Нефть дешевеет: Brent - $60,62 баррель, WTI - $56,13

Агентство нефтегазовой информации01:47

Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском01:06

Цена нефти превысила $62 за баррель

ТАСС11:20

Нефть продолжает дешеветь на статистике из США и торговых рисках

ПРАЙМ03 сентября в 12:23

Нефть марки Brent подешевела до 59,02 доллара за баррель

Телеканал 360°02 сентября в 03:38

Стоимость нефти марки Brent упала до $59,02 за баррель

Московский Комсомолец02 сентября в 01:23
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
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Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Происшествия

Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Авто

Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей

Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
Происшествия

В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25

Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.
Государственные Вести вчера в 09:34
Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября

Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
RT на русском 13:45
Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Экономика

Иск «Росгосстраха» почти на 150 млрд рублей отправили на новое рассмотрение

9-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции направить на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» о взыскании с «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни») 148,8 млрд руб. за использование своего бренда.
Ведомости 12:41
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Наука

Белки прислушиваются к птицам для обнаружения опасности

Волга-Медиа 12:51
Происшествия

В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета

В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

Прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
RT на русском 08:17
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Здоровье

Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок

Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
Европейско-Азиатские новости 11:42
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Футбол

Стив Кларк не считает игру с Россией ключевой в группе

Россия показала на ЧМ-2018, что является большой командой, но нам все равно нужен хороший результат в пятницу.
Спорт день за днем 11:45
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Происшествия

СМИ сообщили о грабителе-отравителе, орудующем в парках Москвы

В Москве появился грабитель, угощающий новых знакомых газировкой, а потом похищающий у них ценности.
Росбалт 09:30
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика

Иерусалимский патриарх признал только одну украинскую церковь

Взгляд.ру 11:56
Космос

Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября

Крупный астероид, диаметр которого составляет порядка километра, пролетит 25 октября примерно на расстоянии 6,2 млн километров от планеты Земля.
Политическая Экспертиза 03 сентября в 23:39
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Авто

Volkswagen представил обновлённые Volkswagen Polo и Vento

Volkswagen Polo и Vento теперь отличаются радиаторной решеткой с новым узором, изменёнными бамперам и колесными дисками.
Tvoe-avto.com вчера в 12:45
Финансы

Нацбанк Украины снизил учётную ставку

«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
RT на русском 07:12
Политика

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru 07:59
Политика

Трамп перевел выделенные на сдерживание России деньги на строительство стены

Президент США Дональд Трамп перевел $771 млн из программы на сдерживание «российской агрессии» на строительство стены на границе с Мексикой, говорится в заявлении члена Сената от Демократической партии Чака Шумер.
Московский Комсомолец 13:54
Культура

Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола

Взгляд.ру 12:29
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