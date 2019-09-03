Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,45%, составив $54,85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,03% — до $58,64 за баррель.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей
Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
Происшествия
В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25
Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.
Государственные Вести вчера в 09:34
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
RT на русском 13:45
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Экономика
Иск «Росгосстраха» почти на 150 млрд рублей отправили на новое рассмотрение
9-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции направить на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» о взыскании с «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни») 148,8 млрд руб. за использование своего бренда.
Ведомости 12:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Наука
Белки прислушиваются к птицам для обнаружения опасности
Волга-Медиа 12:51
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
Прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
RT на русском 08:17
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Здоровье
Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок
Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
Европейско-Азиатские новости 11:42
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Футбол
Стив Кларк не считает игру с Россией ключевой в группе
Россия показала на ЧМ-2018, что является большой командой, но нам все равно нужен хороший результат в пятницу.
Спорт день за днем 11:45
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Происшествия
СМИ сообщили о грабителе-отравителе, орудующем в парках Москвы
В Москве появился грабитель, угощающий новых знакомых газировкой, а потом похищающий у них ценности.
Росбалт 09:30
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Космос
Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября
Крупный астероид, диаметр которого составляет порядка километра, пролетит 25 октября примерно на расстоянии 6,2 млн километров от планеты Земля.
Политическая Экспертиза 03 сентября в 23:39
Авто
Volkswagen представил обновлённые Volkswagen Polo и Vento
Volkswagen Polo и Vento теперь отличаются радиаторной решеткой с новым узором, изменёнными бамперам и колесными дисками.
Tvoe-avto.com вчера в 12:45
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
RT на русском 07:12
Политика
Трамп перевел выделенные на сдерживание России деньги на строительство стены
Президент США Дональд Трамп перевел $771 млн из программы на сдерживание «российской агрессии» на строительство стены на границе с Мексикой, говорится в заявлении члена Сената от Демократической партии Чака Шумер.
Московский Комсомолец 13:54