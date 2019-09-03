Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,45%, составив $54,85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,03% — до $58,64 за баррель.
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Нефть дешевеет третий день подряд на сохранении торговой неопределенности
РИА Новости03 сентября в 00:56
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Баскетбол
Сборная России узнала соперников по второму групповому раунду КМ
Мужская сборная России по баскетболу узнала своих соперников по второму групповому раунду Кубка мира, проходящему в Китае.
МК-Спорт вчера в 12:51
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru 11:50
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Здоровье
Бактерия, которая может убить все живое
MedikForum.ru 18:56
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс.
Народные новости 11:48
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Гаджеты
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone, который можно назвать неким преемником смартфона iPhone SE.
Газета DAILY вчера в 14:52
Происшествия
СК начал проверку после обрушения здания в Сергиевом Посаде
Следственный комитет России по Московской области организовал доследственную проверку по факту обрушения здания в Сергиевом Посаде.
РБК 10:20
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Гаджеты
Xiaomi выпустит новую технологию беспроводной зарядки
Компания Xiaomi готовит новую технологию беспроводной зарядки для смартфонов. Об этом говорит тизер из китайской социальной сети Weibo.
The GEEK 03:50
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Наука
Безбилетные пассажиры
По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.
N+1 03 сентября в 04:27
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Политика
Генеральный прокурор Украины встретился с сенаторами из США
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину.
REGNUM 05:21
Энергетика
«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»
"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33
Общество
ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Коммерсантъ 15:42
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон назвала неприемлемый для себя признак старения
Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая в феврале отметила пятидесятилетие, заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
МИР 24 20:11