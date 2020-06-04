Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,04%, составив $36,53 за баррель.
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Общество
В «кремлевской» больнице назвали факторы прихода второй волны эпидемии
Летняя погода определит, когда в Россию придет вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции, заявила заведующая инфекционным отделением "кремлевской" больницы Екатерина Трифонова.
Газета.Ru 03:23
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
Причины погромов в США раскрыл бывший американский полицейский
В США поводом, а не причиной массовых беспорядков стала смерть Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией.
Соловей.Инфо 03:21
Футбол
Лари Кингстон: «Аршавин спорил со мной и произнес слово „обезьяна“»
Спорт-Экспресс вчера в 08:30
Общество
В Татарстане откроют бассейны и фитнес-центры
Спортивные учреждения начнут работу с 5 июня С 5 июня в Татарстане разрешается работа спортивных центров, бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, которая обеспечит социальное дистанцирование.
Челнинские известия 02:01
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
РИА Новости вчера в 19:07
Экономика
Миллиард рублей выделят на повышение зарплат алтайских бюджетников
Губернатор Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников.
Алтайская правда 02:33
Общество
Около 3 тысяч летних кафе планируется открыть в Москве
Монтаж трех тысяч летних кафе начался в Москве в ожидании смягчения мер по коронавирусу, передает РИА "Новости" слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.
Газета.Ru 03:24
Экономика
К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов
К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости вчера в 02:03
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Футбол
«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»
«Барселона» отказалась приобретать нападающего Неймара у «ПСЖ».
Чемпионат вчера в 22:07
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Общество
В России зафиксировано 8 863 случая коронавируса за сутки
За сутки в России зафиксировано 8 863 случая коронавируса, включая 2 286 в Москве, 732 в Московской области, 376 в Санкт-Петербурге, 354 в Нижегородской области, 292 Свердловской области, 253 в Ростовской области и 210 в Иркутской области.
Московский Комсомолец 02 июня в 03:46
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Футбол
Аршавин может посодействовать переходу Азмуна в «Арсенал»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с бывшим нападающим "Арсенала" Андреем Аршавиным по поводу перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщил Calciomercato.
ProstoProSport 01:49
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Политика
Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией
Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ вчера в 11:53
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Футбол
Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России
Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Технологии
«ВКонтакте» запустила российский аналог TikTok
Аналог китайского развлекательного сервиса TikTok теперь появился на платформе соцсети "ВКонтакте".
iReactor 03:11
Экономика
«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов
В прошлом году крупнейшую сделку по аренде офисов заключил «Ростелеком».
РБК 02:51
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Два мобильных приложения из Google Play Store для устройств на Android оказались опасными для пользователей.
Piter.tv 03:11