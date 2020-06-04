Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
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В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
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ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Аргентины
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«Витория Гимарайнш» – «Спортинг»: ставим на голы
В одном из матчей 25-го тура «Витория Гимарайнш» принимает лиссабонский «Спортинг» - предлагаем прогноз на этот поединок.
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Здоровье
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В Ростовской области подтверждено более 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Власти рассказали, где они зарегистрированы.
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На Кубани с 6 июня откроют набережные, скверы и парки
В Краснодарском крае с 6 июня откроют парки, набережные и скверы.
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Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Газета.Ru 03:54
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Режиссер Эмилия Кивелевич и Мастерская Брусникина сообщили в инстаграме о том, что запустили серию виртуальных постановок "Тоска по спектаклю", созданных в компьютерной игре The Sims 4.
РИА Новости вчера в 17:55
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru 05:32
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Футбол
Миранчук может летом перейти в «Фиорентину»
Хавбек «Локо» Алексей Миранчук может ближайшим летом пополнить состав «Фиорентины».
ProstoProSport 06:33
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Экономика
На Украине выросли цены на фрукты и ягоды
Известия вчера в 20:51
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов
Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
Российская газета 05:12
Политика
Полиция пообещала расследовать нарушение Зеленским карантина
В МВД Украины пообещали расследовать вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 05:12
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Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
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Происшествия
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Более 30 тысяч кубических метров дизельного топлива разлилось из резервуара-хранилища и попало в реку Амбарная, которая связана с водозабором Норильска.
Рамблер вчера в 22:27
Политика
Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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