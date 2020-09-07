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RT на русском
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 сентября.В источнике
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REGNUM

Нефть продолжит дешеветь на текущей неделе — PVM

REGNUMвчера в 16:38
Газета.Ru

Мировые цены на нефть падают

Газета.Ruвчера в 08:59
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.ру5 сентября в 03:17
Телеканал 360°

Стоимость нефти снизилась на мировом рынке

Телеканал 360°вчера в 05:18
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:20
URA.Ru

Новости кризиса 7 сентября. Российские бизнесмены получили «золотые паспорта» Кипра, россиян ждут новые штрафы и долги

URA.Ruвчера в 00:11
Lenta.ru

Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

Lenta.ruвчера в 07:30

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской
Lenta.ruвчера в 08:51
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NBC: Трамп задумался об увольнении Эспера с поста главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп недоволен нынешним главной Пентагона Марком Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны, сообщает NBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в администрации.
NBC: Трамп задумался об увольнении Эспера с поста главы Пентагона
RT на русском19:50

Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31

В России планируют привить от гриппа рекордные 60% населения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за деньги федерального бюджета в России в этом году планируется привить от гриппа 60% населения страны, что является рекордом за всю историю.
Давыдов.Индексвчера в 10:37
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Microsoft раскрыла новые функции Windows

Отмечается, что после очередного обновления операционной системы для энтузиастов, установивших бета-версию системы Windows 10 Insider Preview Build 20206 будут доступны упрощенный голосовой набор, упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, а виртуальный ассистент для диктовки будет самостоятельно расставлять знаки препинания.
МонаВиставчера в 10:56
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
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