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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 сентября.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах продолжили падение

ИА Красная Весна01:07
Вечерняя Москва

Цены на нефть снизились более чем на один процент из-за неуверенности в спросе

Вечерняя Москва01:21
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:20
Finam.Ru

Нефть дешевеет после снижения цен Saudi Aramco, ухудшения оптимизма по поводу спроса

Finam.Ru03:32
ПРАЙМ

Saudi Aramco снижает отпускные цены на нефть из-за проблем с восстановлением спроса

ПРАЙМ01:18
Секрет фирмы

Саудовская Аравия снизила цены на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом

Секрет фирмывчера в 12:37
Forbes

Саудовская Аравия снизила цены на нефть из-за проблем с восстановлением спроса

Forbesвчера в 04:05

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Военное дело03:56
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Стартовали продажи нового Mercedes-Benz G-Class с мотором на 2,0 литра

Модификация получила 2,0-литровый бензиновый мотор с отдачей в 258 л.с. Новинка, продажи которой стартовали в Китае, получила название в честь европейского G 350, который комплектуется самым мощным 3,0-литровым дизелем.
Стартовали продажи нового Mercedes-Benz G-Class с мотором на 2,0 литра
SpeedMe03:03

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Смартфоны Huawei получат сразу HarmonyOS 3.0

Источник добавил, что HongMengOS 3.0 «будет готова к работе с мобильными телефонами», а первый смартфон с этой операционной системой будет анонсирован во второй половине следующего года.
iXBT.com00:55

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок, 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Коммерсантъ20:33
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.
РБК03:47
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