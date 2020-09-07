Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Модификация получила 2,0-литровый бензиновый мотор с отдачей в 258 л.с. Новинка, продажи которой стартовали в Китае, получила название в честь европейского G 350, который комплектуется самым мощным 3,0-литровым дизелем.
Сакраменто, США, 7 сентября 2020, 09:34 — REGNUM Решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти округах американского штата Калифорния из-за лесных пожаров принял губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Великобритания установила крайний срок, 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Строители и проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков.
Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.