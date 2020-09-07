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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,16 за баррель

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 1,17%, достигнув $42,16 за баррель.В источнике
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Finam.Ru

Негатив в нефти обусловлен коррекционными настроениями на биржах Европы и США

Finam.Ru02:35
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $42 за баррель

Rambler News Service02:55
REGNUM

Нефть продолжит дешеветь из-за снижения спроса на бензин в США — Rystad

REGNUM4 сентября в 16:57
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах продолжили падение

ИА Красная Весна01:07
ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются более чем на 1% на неуверенности в спросе

ПРАЙМ01:05
Эхо Москвы

Цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара

Эхо Москвы4 сентября в 23:32
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:20

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Глава МИД Украины заявил, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

«Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику», - заявил глава МИД Украины.
CT news02:24
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В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ruвчера в 12:44
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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