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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 сентября.В источнике
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Секрет фирмы

Саудовская Аравия снизила цены на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом

Секрет фирмывчера в 12:37
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:20
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах продолжили падение

ИА Красная Весна01:07
ПРАЙМ

Saudi Aramco снижает отпускные цены на нефть из-за проблем с восстановлением спроса

ПРАЙМ01:18
Вечерняя Москва

Цены на нефть снизились более чем на один процент из-за неуверенности в спросе

Вечерняя Москва01:21
Forbes

Саудовская Аравия снизила цены на нефть из-за проблем с восстановлением спроса

Forbesвчера в 04:05

Дубль Рамоса помог Испании разгромить Украину в матче Лиги наций

Встреча на стадионе «Альфредо Ди Стефано» завершилась со счетом 4:0. На 3-й минуте Серхио Рамос с пенальти счет открыл, на 29-й он оформил дубль, а через пару минут отличился Ансу Фати, ставший самым молодым автором гола в истории сборной Испании (17 лет и 311 дней).
Sport24.ruвчера в 16:34

Мэр Нового Уренгоя досрочно сложил полномочия

На заседании городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Ивана Костогриза в связи с отставкой по собственному желанию, официально сообщила пресс-служба мэрии.
URA.Ru01:47

Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru5 сентября в 08:15