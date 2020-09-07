Дубль Рамоса помог Испании разгромить Украину в матче Лиги наций

Встреча на стадионе «Альфредо Ди Стефано» завершилась со счетом 4:0. На 3-й минуте Серхио Рамос с пенальти счет открыл, на 29-й он оформил дубль, а через пару минут отличился Ансу Фати, ставший самым молодым автором гола в истории сборной Испании (17 лет и 311 дней).