Встреча на стадионе «Альфредо Ди Стефано» завершилась со счетом 4:0. На 3-й минуте Серхио Рамос с пенальти счет открыл, на 29-й он оформил дубль, а через пару минут отличился Ансу Фати, ставший самым молодым автором гола в истории сборной Испании (17 лет и 311 дней).
На заседании городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Ивана Костогриза в связи с отставкой по собственному желанию, официально сообщила пресс-служба мэрии.
Новосибирск, 7 сентября 2020, 07:40 — REGNUM В Новосибирской области на электронные почты торгово-развлекательных центров и объектов промышленности сегодня утром, 7 сентября, пришло сообщения о минировании.
Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.