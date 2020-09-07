В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.