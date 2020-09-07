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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 сентября.В источнике
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Ведомости

Цена на нефть марки Brent упала до двухмесячного минимума

Ведомости08:24
URA.Ru

Новости кризиса 7 сентября. Российские бизнесмены получили «золотые паспорта» Кипра, россиян ждут новые штрафы и долги

URA.Ru00:11
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:20
Lenta.ru

Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

Lenta.ru07:30
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах продолжили падение

ИА Красная Весна01:07
REGNUM

Нефть Brent упала до $42,5 за баррель

REGNUM4 сентября в 13:03
Росбалт

Нефть дешевеет, Brent опустилась ниже $44 за баррель

Росбалт4 сентября в 02:49

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.
Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным
RT на русском08:06
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В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Украина.ру06:37

Асад поблагодарил Россию за помощь Сирии

Президент Сирии Башар Асад от лица всех жителей страны поблагодарил Россию за помощь в восстановлении безопасности и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР).
ФАН08:42

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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