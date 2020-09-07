Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.