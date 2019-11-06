Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:12

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:39

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $62 за баррель

Росбалт02:27

Нефть подаёт «сигналы угасания»

REGNUM02:01

Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября

Эхо Москвывчера в 11:03

Цена нефти превысила $63 за баррель

ТАССвчера в 11:09

Цена нефти впервые с сентября поднялась выше $63 за баррель

РБКвчера в 11:25
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Происшествия

Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Музыка

Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»

Моя Москва.онлайн 05:18
Происшествия

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Происшествия

Отец Шамсутдинова опроверг личную характеристику сына

Газета.Ru 03:38
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
РИА Новости 04:04
Спорт

Колобков: Россия полностью выполняет обязательства перед WADA

Глава Минспорта России Павел Колобков считает, что РФ полностью выполняет свои обязательства перед WADA в вопросе соблюдения условий восстановления РУСАДА, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 06:10
Политика

Индия попросила ускорить поставки С-400

Взгляд.ру 06:14
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Политика

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Авто

Стартовали продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Дилеры японского автомобильного бренда Nissan начали продажи обновленного внедорожника Terra.
Car.ru 00:12
Космос

Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС вчера в 17:58
Армия и оружие

США признали отставание от России в системах РЭБ

Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 04 ноября в 18:34
Политика

Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

«По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.
Известия 03:28
Общество

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

RT на русском 05:39
Спорт

Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке

Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке и принес неудачу хозяевам стадиона.
РЕН ТВ 01:43
Общество

Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Политика

Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
РЕН ТВ вчера в 08:30
Общество

Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Экономика

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Общество

90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю

90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Армия и оружие

Эксперт перечислил заслуги Сергея Шойгу перед армией

Ридус 04:32
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

Газета.Ru 06:02
Общество

Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции

Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
BFM.ru вчера в 23:11
Футбол

Хорватский футболист пнул курицу и получил красную карточку

Мёртвую курицу игрок выбросил за пределы поля. Арбитр действия Газдека оценил красной карточкой.
Чемпионат 05:52
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Футбол

Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (1:1). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат вчера в 20:10
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с участием УАЗа «Почты России» в Твери

Пассажирский микроавтобус и УАЗ «Почты России» столкнулись в Твери, пострадали семь человек, сообщает в среду, 6 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Известия 06:18
Общество

Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах

Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
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