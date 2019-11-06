Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября
Эхо Москвывчера в 11:03
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Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
Музыка
Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
Спорт
Колобков: Россия полностью выполняет обязательства перед WADA
Глава Минспорта России Павел Колобков считает, что РФ полностью выполняет свои обязательства перед WADA в вопросе соблюдения условий восстановления РУСАДА, сообщает ТАСС.
Политика
Индия попросила ускорить поставки С-400
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Дилеры японского автомобильного бренда Nissan начали продажи обновленного внедорожника Terra.
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
«По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
Спорт
Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке
Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке и принес неудачу хозяевам стадиона.
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Политика
Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
Общество
90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю
90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
Общество
Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции
Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
Футбол
Хорватский футболист пнул курицу и получил красную карточку
Мёртвую курицу игрок выбросил за пределы поля. Арбитр действия Газдека оценил красной карточкой.
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
Футбол
Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (1:1). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с участием УАЗа «Почты России» в Твери
Пассажирский микроавтобус и УАЗ «Почты России» столкнулись в Твери, пострадали семь человек, сообщает в среду, 6 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Общество
Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах
Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.