Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Михаила Светова вызвали на допрос в СК Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.

Происшествия После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития "Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".

Спорт Колобков: Россия полностью выполняет обязательства перед WADA Глава Минспорта России Павел Колобков считает, что РФ полностью выполняет свои обязательства перед WADA в вопросе соблюдения условий восстановления РУСАДА, сообщает ТАСС.

Политика Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Космос Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Политика Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти «По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.

Общество Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.

Экономика ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Общество 90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.

Общество Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Футбол Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом» Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (1:1). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.