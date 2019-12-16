Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.

Общество Шведскую журналистку поразило, что в России детей водят в театр Корреспондент шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен представила материал, в котором с удивлением заметила, что детям в России с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету и они с удовольствием посещают такие мероприятия.

Технологии Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Политика Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» Замминистра энергетики России Анатолий Яновский позитивно оценил ход переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» по заключению нового газового контракта.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Происшествия Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Здоровье Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.

Политика Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.

Шоу-бизнес Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.

Технологии «Яндекс» лишил Турцию сервисов Google Ранее в РФ аналогичное решение Федеральной антимонопольной комиссии обязало Google внести изменения в программное обеспечение Android-смартфонов и теперь при запуске браузера, а также во время первоначальной настройки системы предоставляется выбор между сервисами Google, Yandex и Mail.ru.