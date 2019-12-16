Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:38

Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском00:19

Котировки Brent и WTI слабо повышаются

Росбалт06:25

Нефтяные цены усилили рост, Brent подорожала до $65,9 за баррель

Финмаркет10:43

Цена на нефть достигла дневного максимума и движется к $66 за баррель

REGNUM10:01

Стоимость нефти слабо меняется на фоне спада напряжённости между США и КНР

News.ru01:42

Нефть подешевела после роста цен на прошлой неделе

Взгляд.рувчера в 00:31
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Авто

УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»

Picsnews.net 09:04
Общество

Шведскую журналистку поразило, что в России детей водят в театр

Корреспондент шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен представила материал, в котором с удивлением заметила, что детям в России с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету и они с удовольствием посещают такие мероприятия.
Журналистская правда 10:50
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Политика

В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США

Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами.
Lenta.ru 11:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Gazeta.SPb вчера в 11:09
Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Музыка

Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве

Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Культуромания вчера в 00:18
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Политика

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Замминистра энергетики России Анатолий Яновский позитивно оценил ход переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» по заключению нового газового контракта.
Известия 08:32
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Вести.Ru 07:54
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления

С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Взгляд.ру 08:43
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Экономика

Регулятор ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора ГТС

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), говорится в сообщении регулятора.
ПРАЙМ 11:11
Наука

Фолиевую кислоту применят для лечения рака

Ридус вчера в 06:33
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Космос

Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики

Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
iReactor 08:50
Здоровье

Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли

Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Комиинформ 06:02
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.
Live24 03:27
Шоу-бизнес

Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних

Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
РИА Новости вчера в 04:41
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Технологии

«Яндекс» лишил Турцию сервисов Google

Ранее в РФ аналогичное решение Федеральной антимонопольной комиссии обязало Google внести изменения в программное обеспечение Android-смартфонов и теперь при запуске браузера, а также во время первоначальной настройки системы предоставляется выбор между сервисами Google, Yandex и Mail.ru.
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Финансы

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
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