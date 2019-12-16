Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»
Общество
Шведскую журналистку поразило, что в России детей водят в театр
Корреспондент шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен представила материал, в котором с удивлением заметила, что детям в России с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету и они с удовольствием посещают такие мероприятия.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Политика
В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США
Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Музыка
Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве
Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Замминистра энергетики России Анатолий Яновский позитивно оценил ход переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» по заключению нового газового контракта.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления
С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Экономика
Регулятор ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора ГТС
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), говорится в сообщении регулятора.
Наука
Фолиевую кислоту применят для лечения рака
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Здоровье
Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли
Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Политика
Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина
Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.
Шоу-бизнес
Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних
Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
Технологии
«Яндекс» лишил Турцию сервисов Google
Ранее в РФ аналогичное решение Федеральной антимонопольной комиссии обязало Google внести изменения в программное обеспечение Android-смартфонов и теперь при запуске браузера, а также во время первоначальной настройки системы предоставляется выбор между сервисами Google, Yandex и Mail.ru.
Финансы
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.