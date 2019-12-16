Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Фигурное катание
Ягудин поддержал тренера Тарасову
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего тренера — Татьяну Тарасову.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Происшествия
Депутата из Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве
Депутата городской думы Переславля-Залесского Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве таксиста, передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя заксобрания Сергея Корниенко.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
Кино
«Матрица 4» может стать началом новой трилогии
Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года. Съемки должны стартовать в начале следующего года.
Политика
Трёхсторонняя встреча по российскому газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС на министерском уровне состоится 19 декабря.
Происшествия
Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»
Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Происшествия
В Татарстане арестовали полицейского за использование рабского труда
Садыков утверждает, что его насильно увез в другой район Динар Гафиятов. Полицейский якобы заставлял мужчину работать на ферме своего отца.
Экономика
Центробанк требует признать «Чувашкредитпромбанк» банкротом
Иск еще не принят к производству Центробанк в лице Национального банка по Чувашии потребовал признать "Чувашкредитпромбанк" (ЧКПБ) банкротом.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Футбол
Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Общество
ОМОН задержал противников мусоросжигательного завода в Татарстане
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Политика
Власти Украины решили ввести двойное гражданство
Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Общество
Москвичам случайно пополнили «Тройки» на 20 тысяч рублей
Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Авто
Kia показала глобальную версию нового Kia Optima
Компания KIA показала «глобальную» версию нового KIA K5, известного у нас как Optima. Новинка появится у российских дилеров в 2020 году.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Происшествия
Участкового избила жена в Кировской области
Участковый уполномоченный из Кирово-Чепецка подал заявление в полицию об избиении его женой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Министерства внутренних дел (МВД).
Экономика
Сбербанк основал в Швейцарии компанию-трейдер
Сбербанк зарегистрировал в швейцарском кантоне Цуг дочернюю компанию Sber Trading Swiss, которая займется международным товарным финансированием, а также операциями с сырьём, говорится в сообщении банка.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.