Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском00:19

Нефть дешевеет, но баррель Brent остается выше $65

Росбалт02:23

Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:38

Стоимость нефти слабо меняется на фоне спада напряжённости между США и КНР

News.ru01:42

Нефть не отважилась обновить максимумы

REGNUM01:59

Нефть подешевела после роста цен на прошлой неделе

Взгляд.рувчера в 00:31

Нефть торгуется у максимальных отметок с сентября на ослаблении торговых рисков

ПРАЙМ00:27
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Фигурное катание

Ягудин поддержал тренера Тарасову

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего тренера — Татьяну Тарасову.
Чемпионат вчера в 12:43
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Происшествия

Депутата из Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве

Депутата городской думы Переславля-Залесского Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве таксиста, передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя заксобрания Сергея Корниенко.
Вести.Ru 02:19
Происшествия

На Украине грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

REGNUM 02:50
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением

Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
RT на русском 02:32
Происшествия

СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

РИА Новости 03:53
Кино

«Матрица 4» может стать началом новой трилогии

Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года. Съемки должны стартовать в начале следующего года.
Pravda.Ru 02:43
Политика

Трёхсторонняя встреча по российскому газу состоится 19 декабря

Очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС на министерском уровне состоится 19 декабря.
REGNUM 04:54
Происшествия

Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
REGNUM 02:44
Происшествия

В Татарстане арестовали полицейского за использование рабского труда

Садыков утверждает, что его насильно увез в другой район Динар Гафиятов. Полицейский якобы заставлял мужчину работать на ферме своего отца.
БИЗНЕС Online 04:36
Экономика

Центробанк требует признать «Чувашкредитпромбанк» банкротом

Иск еще не принят к производству Центробанк в лице Национального банка по Чувашии потребовал признать "Чувашкредитпромбанк" (ЧКПБ) банкротом.
Правда ПФО вчера в 07:14
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Футбол

Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Матч ТВ вчера в 17:38
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Политика

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Известия 04:53
Общество

ОМОН задержал противников мусоросжигательного завода в Татарстане

ЗакC.Ру вчера в 04:59
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Политика

Власти Украины решили ввести двойное гражданство

Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
РБК вчера в 23:16
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество

Москвичам случайно пополнили «Тройки» на 20 тысяч рублей

Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
Российская газета 04:01
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4

Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Автоновости дня вчера в 04:20
Авто

Kia показала глобальную версию нового Kia Optima

Компания KIA показала «глобальную» версию нового KIA K5, известного у нас как Optima. Новинка появится у российских дилеров в 2020 году.
Тарантас Ньюс 04:25
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Происшествия

Участкового избила жена в Кировской области

Участковый уполномоченный из Кирово-Чепецка подал заявление в полицию об избиении его женой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Министерства внутренних дел (МВД).
Газета.Ru 04:34
Экономика

Сбербанк основал в Швейцарии компанию-трейдер

Сбербанк зарегистрировал в швейцарском кантоне Цуг дочернюю компанию Sber Trading Swiss, которая займется международным товарным финансированием, а также операциями с сырьём, говорится в сообщении банка.
ПРАЙМ 02:04
Шоу-бизнес

РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы

Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Вести Подмосковья 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
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