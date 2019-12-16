Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
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Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
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Грипп и простуда мешают друг другу и снижают вероятность человека заболевать одним из этих заболеваний, если он уже имеет подобный диагноз.
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Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Общество
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Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об отнесении преступлений, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, к подследственности следователей органов внутренних дел.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Армия и оружие
Китай получил первый китайский авианосец
Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
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На днях стало известно, что 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника.
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата
Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
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Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов
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В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".