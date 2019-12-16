Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском00:19

Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:38

Стоимость нефти слабо меняется на фоне спада напряжённости между США и КНР

News.ru01:42

Нефть торгуется у максимальных отметок с сентября на ослаблении торговых рисков

ПРАЙМ00:27

Нефтяная корзина ОПЕК продолжает дорожать

Росбалтвчера в 08:49

Нефть подешевела после роста цен на прошлой неделе

Взгляд.рувчера в 00:31

Рынок нефти «переваривает» торговое соглашение США и Китая

REGNUMвчера в 14:28
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:51, Ашберн
Футбол

Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о провале российских футбольных клубов в еврокубках.
RT на русском вчера в 03:44
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Вести.Ru вчера в 16:10
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Политика

В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
RT на русском 01:27
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия

Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Газета.Ru вчера в 18:14
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Армия и оружие

Изготовили первую опытную партию новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Политика Сегодня 01:27
Экономика

В «Роснано» раскрыли будущее российской возобновляемой энергетики

В ближайшем будущем появятся мультимегаваттные решения для офшорных ветроустановок, уже получивших широкое распространение в мире.
Актуальные Новости вчера в 13:02
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.
Российская газета вчера в 11:40
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Общество

Гордума Екатеринбурга без споров утвердила бюджет на 2020 год

Гордума Екатеринбурга без споров и обсуждений приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении.
Екатеринбург-ТВ 00:43
Политика

«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения

Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
Известия 00:49
Культура

«Пресвятая погорелица»: «Квартал 95» извинился перед Гонтаревой в новой песне

Украина.ру 00:40
Происшествия

В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

Российская газета вчера в 19:32
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Общество

Путин отменил в России «банковский роуминг»

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссию за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке — так называемый банковский роуминг.
DP.RU вчера в 07:52
Политика

Рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки за полгода

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента и прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США.
Известия 01:05
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру вчера в 16:28
Недвижимость

В Москве подешевели новые квартиры

Цены на новые квартиры разных классов в Москве меняются по-разному: в экономклассе за минувший ноябрь «квадрат» подорожал на четыре процента, до 143,7 тысячи рублей.
Lenta.ru 01:35
Политика

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 01:40
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Общество

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
РИА Новости вчера в 07:29
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9

Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
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