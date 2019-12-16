Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Футбол
Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о провале российских футбольных клубов в еврокубках.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
Происшествия
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Армия и оружие
Изготовили первую опытную партию новейших самоходок «Коалиция-СВ»
Экономика
В «Роснано» раскрыли будущее российской возобновляемой энергетики
В ближайшем будущем появятся мультимегаваттные решения для офшорных ветроустановок, уже получивших широкое распространение в мире.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Политика
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Гордума Екатеринбурга без споров утвердила бюджет на 2020 год
Гордума Екатеринбурга без споров и обсуждений приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении.
Политика
«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения
Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
Культура
«Пресвятая погорелица»: «Квартал 95» извинился перед Гонтаревой в новой песне
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Армия и оружие
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Общество
Путин отменил в России «банковский роуминг»
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссию за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке — так называемый банковский роуминг.
Политика
Рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки за полгода
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента и прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США.
Политика
Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала
Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Недвижимость
В Москве подешевели новые квартиры
Цены на новые квартиры разных классов в Москве меняются по-разному: в экономклассе за минувший ноябрь «квадрат» подорожал на четыре процента, до 143,7 тысячи рублей.
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Общество
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9
Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.