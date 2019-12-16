Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском00:19

Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:38

Нефть торгуется у максимальных отметок с сентября на ослаблении торговых рисков

ПРАЙМ00:27

Нефтяная корзина ОПЕК продолжает дорожать

Росбалтвчера в 08:49

Рынок нефти «переваривает» торговое соглашение США и Китая

REGNUMвчера в 14:28

Нефть подешевела после роста цен на прошлой неделе

Взгляд.рувчера в 00:31

Цены на нефть падают после заключения торгового соглашения между США и КНР

News.ruвчера в 00:55
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Политика

Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Газета.Ru вчера в 04:57
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой оказалась в больнице после скандала с матерью

Дочь актрисы и ведущей Даны Борисовой Полина попала в больницу после того, как поссорилась с матерью.
Актуальные Новости вчера в 11:50
Музыка

Обновленная версия клипа «Last Christmas»

Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
FoxTime.ru вчера в 08:21
Музыка

Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»

Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Московский Комсомолец вчера в 19:15
Фигурное катание

Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

Чемпионат вчера в 15:23
Политика

Шевченко назвал имя преемника Путина

Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
БИЗНЕС Online вчера в 10:16
Армия и оружие

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известия вчера в 22:13
Происшествия

В Челябинской области на трассе М-5 вспыхнул рейсовый автобус с людьми

Другой рейсовый автобус 9 декабря по дороге из Челябинска в Троицк чуть не перевернулся около Коркино, потеряв два колеса.
Pchela.News вчера в 23:13
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва вчера в 05:31
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Общество

Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год

В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:09
Наука

Обнаружен вызывающий рак сибирский червь

Проведя опыты, российские исследователи подтвердили свою гипотезу о том, что Opisthorchis felineus действительно может способствовать развитию рака желчных протоков человека.
Популярная механика 10 декабря в 04:07
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Вести.Ru вчера в 16:10
Политика

Дмитрий Чернышов ушёл в отставку

Байкал24 вчера в 21:40
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста вчера в 12:56
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Политика

Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — считает Горбачев (цитата по ТАСС).
РБК вчера в 22:50
Политика

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
URA.Ru вчера в 12:34
Хоккей

Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Известия вчера в 13:57
Авто

Opel возобновила продажи в России

Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Давыдов.Индекс вчера в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
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