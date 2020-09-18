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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent сохранила уровень выше $43 за баррель

Котировки выросли на 0,07% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,66%, до $41,24 за баррель.В источнике
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АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь понизился на 0.35%

АК&М03:02
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
Эхо Москвы

Эхономика: Ася Рак

Эхо Москвы18 сентября в 07:19
REGNUM

Нефть удержится выше $40 за баррель — Rystad

REGNUM18 сентября в 16:18
Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $43,51 за баррель

Интерфакс18 сентября в 07:33
ПРАЙМ

Рынок нефти застыл в попытках найти баланс между спросом и предложением

ПРАЙМ18 сентября в 13:30
Телеканал 360°

Мировые цены на нефть подросли

Телеканал 360°18 сентября в 04:04

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Ковингтон победил нокаутом Вудли на турнире UFC Fight Night 178

Лас-Вегас, США, 20 сентября 2020, 08:41 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.
REGNUMвчера в 01:41
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Армейский устав един. Командование гордится бумажной победой над «неуставными отношениями». «Новая» разбиралась, как обстоят дела на самом деле

Очевидно, что за регулярными публичными объявлениями о победе над дедовщиной в российской армии скрывается желание Минобороны абстрагироваться от новых проблем.
Новая газета02:00