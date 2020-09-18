Цена нефти Brent сохранила уровень выше $43 за баррель
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Котировки выросли на 0,07% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,66%, до $41,24 за баррель.В источнике
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