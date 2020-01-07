Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Политика
Путин даст старт работе «Турецкого потока» 8 января
Российский лидер Владимир Путин 8 января посетит Турцию, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Общество
«Вкусвилл» предупредил клиентов о мошенниках
Сеть магазинов «Вкусвилл» предупредила о мошенниках, которых пытаются похитить личные данные клиентов.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Кино
Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети
Кино
В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье южноуральский срочник найден
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, найден живым и здоровым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей России.
Спорт
Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»
Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Происшествия
Дело возбудили после гибели восьми человек при пожаре в Подмосковье
Уголовное дело возбудили в Раменском после смерти восьми человек при пожаре на территории тепличного комплекса.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»
Политика
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов
Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом топ-5 лиг Европы, Месси — 8-й
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Путешествия
Аксенов рассказал, что украинцы не считают Крым захваченным
Крым в прошлом году посетило 7,43 миллиона туристов, что на 9,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Политика
Политолог оценил признание Пентагона террористической организацией
Политолог Андрей Кошкин оценил решение иранского парламента признать Пентагон террористической организацией.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге турнира в Брисбене
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Футбол
Заа ведет переговоры с «Баварией»
Агенты нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа провели предварительные переговоры с мюнхенской «Баварией», сообщает Sky Sports.
Политика
Гражданам Украины усложнят въезд в Евросоюз
Гражданам Украины, которые могут по безвизовому режиму путешествовать в страны ЕС, усложнят въезд в страны Евросоюза.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные изобретения в 2019 году
Эксперты Роспатента составили и обнародовали топ-10 самых интересных изобретений, зарегистрированных в минувшем году.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
В Киеве радикалов поставили на колени за вопрос про Крым блогеру из РФ
В Киеве полиция задержала активистов движения "Відсіч" ("Отпор"), которые сорвали лекцию российского блогера Александры Митрошиной.