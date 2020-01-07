Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Армия и оружие
СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке
Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim.
Армия и оружие
Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке
Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
Армия и оружие
Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана
Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Энергетика
Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России
Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Общество
В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году
Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Политика
Путин: Ситуация на Ближнем Востоке обострилась
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что ситуация в САР кардинально поменялась.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон
После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Общество
Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране
Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.
Наука
Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии
Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Политика
Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Общество
Илон Маск станцевал на презентации Tesla в Китае
08.01.20 Илон Маск пустился в пляс прямо во время церемонии, посвященной старту продаж первых Tesla Model 3, выпущенных за пределами США.
Авто
Mercedes-Benz отзовет около 745 тысяч автомобилей в США
Как сообщает ToDay News Ufa, в США попали под отзыв более 750 000 машин Mercedes-Benz C-Class, E-Class, CLK-Class и CLS-Class, выпущенных в период с 2001 по 2011 годы.
Происшествия
Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео
Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.
Гаджеты
В Лас-Вегасе стартует техновыставка CES 2020
Как известно, стартует технологическая выставка CES 2020 7 января. Она будет проходить по пятницу, 10 января, в американском Лас-Вегасе.
Армия и оружие
На границе с Арменией убит азербайджанский военнослужащий
Происшествия
Эксперт сомневается, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит
"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.