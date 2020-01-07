Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются

Мой Брянсквчера в 07:13

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:29

Цены на нефть снизились в понедельник вечером

Московский Комсомолец06 января в 16:15
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Происшествия

Все пассажиры разбившегося в Иране украинского Boeing 737 погибли

Коммерсантъ 00:16
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Армия и оружие

СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim.
РБК вчера в 20:10
Армия и оружие

Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке

Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
iReactor вчера в 20:21
Армия и оружие

Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Lenta.ru 02:09
Энергетика

Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России

Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:29
Армия и оружие

Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США

«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Известия 01:35
Общество

В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году

Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
АМИТЕЛ 01:22
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Политика

Путин: Ситуация на Ближнем Востоке обострилась

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что ситуация в САР кардинально поменялась.
Комсомольская правда вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон

После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.
News.ru вчера в 10:53
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Общество

Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране

Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.
Lenta.ru вчера в 09:29
Наука

Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии

Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Индикатор 06 января в 14:18
Политика

Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Snob.ru вчера в 23:59
Общество

Илон Маск станцевал на презентации Tesla в Китае

08.01.20 Илон Маск пустился в пляс прямо во время церемонии, посвященной старту продаж первых Tesla Model 3, выпущенных за пределами США.
Портал Поиск 02:04
Авто

Mercedes-Benz отзовет около 745 тысяч автомобилей в США

Как сообщает ToDay News Ufa, в США попали под отзыв более 750 000 машин Mercedes-Benz C-Class, E-Class, CLK-Class и CLS-Class, выпущенных в период с 2001 по 2011 годы.
ToDay News Ufa 06 января в 13:37
Происшествия

Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео

Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.
Avia.pro вчера в 20:18
Гаджеты

В Лас-Вегасе стартует техновыставка CES 2020

Как известно, стартует технологическая выставка CES 2020 7 января. Она будет проходить по пятницу, 10 января, в американском Лас-Вегасе.
RuNews24.ru 06 января в 02:24
Армия и оружие

На границе с Арменией убит азербайджанский военнослужащий

Life.ru вчера в 13:44
Происшествия

Эксперт сомневается, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит

"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.
ПРАЙМ 01:11
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте

Народные новости вчера в 13:32
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Известия 06 января в 18:53
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Вести.Ru вчера в 17:35
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